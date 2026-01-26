Acasă » Știri » Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13 ani îl bagi într-un penitenciar, s-ar putea să se pervertească la mai multe rele”

Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13 ani îl bagi într-un penitenciar, s-ar putea să se pervertească la mai multe rele”

De: Simona Vlad 27/01/2026 | 00:41
Sursa foto: Gândul.ro
Cazul cutremurător din Cenei zguduie România din temelii. Un copil de doar 13 ani a fost implicat într-o crimă care pare desprinsă din filmele de groază. Specialiști, jurnaliști și autorități trag semnale de alarmă. Povestea ridică întrebări serioase despre educație, supraveghere și limitele legii în cazul minorilor. CANCAN.ro are detaliile.

Dan Capatos, moderatorul emisiunii, a declarat în direct:

„Să te gândești să pui în practică așa ceva și chiar s-o și faci cu atâta sânge rece? De asta spun că cineva s-ar fi putut sesiza până acum. 13 ani, sunt destui care să spună „aici s-ar putea să fie o problemă”. Nu orice copil de 13 ani poate să dea cu toporul în cap. Cum s-au nimerit trei copii într-un singur sat? Înseamnă că într-un singur sat pot să și omoare, să-l dezbrace, să-l care cu roaba, să-i dea foc… Putem vorbi și despre boli psihice aici. Dacă băiatul respectiv nu va fi tras la răspundere, mesajul pe care îl dăm este extrem de periculos. Unii se pot simți liberi să repete faptele.”

Singura pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi

Avocatul Andrei Lazar a vorbit despre implicațiile legale ale faptei minorului: „Este nevoie de investiție în structura și în logistica statului. Trebuie oameni, voință. Nu putem să lăsăm astfel de situații să se întâmple fără control.”

Jurnalista Adina Anghelescu a vorbit despre impactul social pe care îl va avea oroarea din vestul țării asupra societății.

„Voință politică și empatie socială, care au cam discpărut. Sperietura nu, în niciun caz. Dacă la 13 ani îl bagi într-un penitenciar, s-ar putea să se pervertească la mai multe rele. El nu va fi un copil wow, care scapă de orice răspundere. Până la urmă, copilul acela schimbă tot mediul, da? Este un asasin la 13 ani, groaznic. Mulți îl vor privi ca pe o bestie, va fi foarte greu să găsească prieteni, să aibă o viață normală. Și aceasta este o formă de pedeapsă. Și atunci ce facem? Este o chestie de legislație, vrem să o schimbăm și vor fi mari discuții despre asta și nu vor rezolva problema. Nu poți schimba un om dacă nu vrea el, poți doar să îl ajuți”, a mărturisit jurnalista în exclusivitate pentru Dan Capatos Show.

Ba mai mult, Andrei Lazăr a spus că legea nu este suficient de clară: „Nu se va rezolva problema, deși se schimbă legile. E nevoie de măsuri preventive. Copiii trebuie supravegheați și educați. Altminteri, riscăm să vedem repetarea unor astfel de crime.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Singurul mod în care adolescentul de 13 ani care l-a ucis pe Mario din Cenei se poate întoarce la școală. Primarul comunei este vehement: „Elevii plâng în clase”

Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul

