Cine este Rareș Cojoc, de fapt. Cu ce se ocupă fostul soț al Andreei Popescu

Veste surprinzătoare în lumea mondenă din România. Andreea Popescu și soțul ei, cunoscutul dansator profesionist Rareș Cojoc, au decis să meargă pe drumuri separate, iar anunțul oficial a fost făcut astăzi de vedetă. Cei doi formau unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz, iar relația lor dura de aproximativ nouă ani.

De-a lungul timpului, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Chiar și așa, povestea lor a stârnit mereu interesul publicului, mai ales datorită parcursului profesional impresionant al dansatorului, dar și a trecutului lui Andreea Popescu în televiziune și în lumea dansului.

Cine este Rareș Cojoc

Rareș Cojoc este considerat unul dintre cei mai apreciați dansatori români de dans sportiv. Cariera lui s-a construit treptat, încă din adolescență, când a început să participe la competiții importante. De-a lungul anilor a adunat numeroase trofee și titluri naționale, reușind să câștige campionatul intern de nu mai puțin de 22 de ori. Primele rezultate notabile au apărut încă de când avea doar 15 ani, moment în care a început să se remarce în competițiile de profil.

Pe plan internațional, Rareș Cojoc a obținut rezultate care l-au adus în topul dansatorilor de elită. Alături de partenera sa de dans, Andreea Matei, a participat la numeroase competiții prestigioase organizate sub egida World DanceSport Federation. Cei doi au devenit rapid un cuplu competitiv puternic, fiind prezenți constant în clasamentele internaționale ale dansului sportiv.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale carierei sale a venit în anul 2025, când dansatorul român a câștigat medalia de aur la un concurs major organizat în China. În aceeași perioadă, a obținut și o medalie de argint la competițiile mondiale, performanță care i-a consolidat reputația pe scena internațională.

De asemenea, la Jocurile Mondiale de la Chengdu, Rareș Cojoc și Andreea Matei au urcat pe podium după ce au ocupat locul al doilea în proba Standard. Rezultatele obținute în ultimii ani i-au propulsat pe prima poziție în clasamentul mondial realizat de federația internațională de dans sportiv pentru această disciplină.

Dincolo de cariera sa artistică, Rareș Cojoc provine dintr-o familie cunoscută în mediul de afaceri și în domeniul medical. Tatăl său, Liviu Cojoc, a pus bazele unui grup de companii în anul 1994, activitatea acestora fiind concentrată pe distribuția de produse chimice utilizate în industrie și agricultură. Afacerile dezvoltate de acesta s-au extins în timp și în zona agricolă, unde familia Cojoc deține participații în mai multe firme care administrează terenuri și utilizează echipamente moderne pentru depozitarea și procesarea cerealelor, în special în zona centrală a Transilvaniei.

Mama dansatorului, Mihaela Cojoc, este medic specialist în neurologie pediatrică și activează în sistemul medical din Târgu Mureș. Activitatea sa profesională este bine cunoscută în domeniul medical, fiind implicată de-a lungul anilor în tratarea afecțiunilor neurologice la copii.

ANDREEA POPESCU ȘI RAREȘ COJOC AU DIVORȚAT! PRIMELE DECLARAȚII FĂCUTE DE FOSTA DANSATOARE A DELIEI: ” ESTE O SUFERINȚĂ PE CARE FIECARE O TRĂIEȘTE ÎN FELUL LUI”