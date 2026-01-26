Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu va răspunde penal, chiar dacă se modifică legea

Ies la iveală noi detalii ale morții înfiorătoare a lui Mario Berinde, care a zguduit România. Un copil de doar 13 ani este implicat într-un caz care ridică semne de întrebare și despre limitele legii. Toată situația care a zguduit România a fost dezbătută cu lux de amănunte la Dan Capatos Show. CANCAN.ro are toate detaliile!

În cadrul ediției de luni, 26 ianuarie, Dan Capatos și invitații săi din platoul emisiunii au dezbătut cazul crimei din comuna Cenei, județul Timiș. Aici, un adolescent de numai 15 ani a fost ucis cu sânge rece de către doi prieteni, care l-au ademenit în curtea unuia dintre agresori. La faptă ar fi participat în total trei adolescenți, care au încercat să șeargă urmele faptei odioase. Adevărul a ieșit la iveală după ce unchiul lui Alin Mario, de profesie polițist, a descoperit urme de sânge în curtea ucigașului în vârstă de 13 ani și a început să pună tot mai multe întrebări.

„S-au pus pe el cu toporul, cu cuțitul, unul dintre ei și cel de 13 ani și apoi a venit și un al treilea care i-a ajutat să șteargă urmele. S-au gândit ei să taie și o găină, pentru că rămăsese sânge pe zăpadă”, povestește Dan Capatos despre crima care a cutremurat România.

Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată

Avocatul Andrei Lazăr a clarificat implicațiile legale, după ce s-au aflat mai multe detalii despre crimă.

„Detaliile sunt înfiorătoare. Am văzut multe cazuri, dar ăsta depășește orice, tocmai prin vârsta extrem de mică și prin premeditare. Una e să fie un conflict spontan și alta să pregătești zile în șir această faptă. Iar mai apoi să încerci să ascunzi urmele crimei. Niciun moment de ezitare, de spaimă, de ezitare… Până la 14 ani, minorul nu răspunde penal. Și dacă se modifică mâine legea, el nu poate răspunde penal. Legea nu retroactivează, nu poți să dispui pentru trecut. Între 14 și 16 ani, vor răspunde penal doar dacă se dovedește că au acționat cu discernământ, deci trebuie făcută o expertiză”, susține avocatul Andrei Lazăr.

Jurnalista Adina Anghelescu a adăugat detalii despre profilul crimelor la această vârstă.

„De cele mai multe ori, crima pare spontană, foarte rar este premeditată, iar la copii este greu să omori pe cineva cu toporul la 14 ani. Există însă elemente care indică premeditarea. Modul în care au acționat arată că au gândit totul. Au folosit arme albe, au încercat să șteargă urmele și să evite martorii”, susține jurnalista.

Criminalul lui Mario Berinde nu va răspunde penal

Capatos a mai completat: „L-au luat, l-au îngropat în curte. Totul pare calculat. Este șocant cât de clar se vede premeditarea.”

Lazăr a vorbit și despre nevoia urgentă de expertize în cazul crimei.

„Trebuie făcută o evaluare psihiatrică. Doar așa putem afla dacă au acționat cu discernământ. Experiența arată că astfel de crime nu sunt niciodată perfecte. Legea trebuie adaptată.” „Educația contează enorm. Toți am avut colegi mai avuți, dar niciodată nu te gândești să faci așa ceva. Această dramă arată cât de importantă este supravegherea și îndrumarea copiilor”, a adăugat jurnalista invitată în emisiunea lui Capatos.

