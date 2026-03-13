Primele imagini de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care colegii de la Holograf nu au fost prezenți

De: Anca Chihaie 13/03/2026 | 19:41
Primele imagini de la Sala Palatului din București au surprins un moment încărcat de emoție și reculegere: rudele, prietenii și colegii de scenă ai lui Mugurel Vrabete s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu.  Iată primele imagini!

Mugurel Vrabete, basistul formației Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, după o luptă cu o boală gravă. Cariera sa a fost strâns legată de evoluția trupei, el devenind o prezență definitorie pe parcursul aproape a patru decenii de activitate muzicală. De la alăturarea sa la formație în ianuarie 1987, Vrabete a preluat rolul de basist, aducând un echilibru sonor distinct și contribuind la definirea stilului muzical al trupei.

Priveghiul de la Sala Palatului a fost organizat astfel încât familia să poată respecta dorința muzicianului de a fi incinerat. Soția sa, Maria Zărnescu, împreună cu fiica lor, Anda, au fost prezente, înconjurate de colegi și prieteni. În același timp, artiști importanți ai muzicii românești au venit să își ia rămas bun de la Vrabete, dar, surprinzător pentru unii, membrii formației Holograf nu au fost prezenți la ceremonie.

Soția lui Mugurel Vrabete a adus la priveghi o coroană specială, în formă de chitară albă, simbol al purității și al legăturii profunde cu muzica. Gestul ei sensibil a emoționat profund atât colegii de scenă, cât și pe cei prezenți, marcând un moment de tandrețe și respect în memoria artistului.

Cei care au dorit să îi aducă un ultim omagiu lui Mugurel Vrabete au avut posibilitatea să participe la momentul de reculegere organizat vineri, 13 martie, la Sala Palatului din București.

Mai mulți colegi din lumea muzicală s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la cunoscutul basist Mugurel Vrabete, aducând flori și coroane. Printre primii sosiți s-au numărat Ionel Tudor și Andrei Tudor, Viorel Gavrilă, Nicolae Caragea, Elena Soare, Gheorghe Turda și Petrică Pană. La priveghi au mai participat și Crina Mardare, Tavi Colen, Emma de la ZU, partenera lui de viață, precum și Călin Popescu-Tăriceanu și Oana Roman.

De ce nu au fost prezenți colegii de la Hologarf

În ciuda pierderii dureroase, trupa Holograf continuă să își respecte programul stabilit anterior. Membrii formației urmează să susțină un concert în această seară la Arad.

Recent, trupa a anunțat că basistul va fi incinerat. Ceremonia va avea loc pe data de 14 martie la un crematoriu din București, iar comunitatea muzicală și fanii își vor putea lua astfel rămas-bun de la Mugurel Vrabete.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări.

Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on”.

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1).

La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel„, este mesajul transmis de trupa Holograf.

