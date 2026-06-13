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Carmen Grebenișan și-a botezat fiul! Ce nași a ales pentru micuțul Kadir + Imagini de la marea petrecere

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 19:44
Carmen Grebenișan și-a botezat fiul /Foto: Instagram
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Bucurie mare în familia lui Carmen Grebenișan! Influencerița și-a botezat fiul, iar evenimentul s-a întins pe două zile. Ieri, 12 iunie, a avut loc slujba religioasă, iar astăzi are loc marea petrecere. Invitații petrec într-o locație de lux, de la marginea Capitalei. Primele imagini de la eveniment.

Anul trecut, în luna octombrie, Carmen Grebenișan a adus pe lume primul ei copil. Aceasta a născut un băiețel perfect sănătos, care a primit numele de Kadir. Acum, micuțul a fost botezat, iar pentru marele eveniment s-au făcut pregătiri serioase.

Carmen Grebenișan și-a botezat fiul

Fiul lui Carmen Grebenișan a fost creștinat. Botezul micuțului Kadir s-a întins pe două zile. Ieri, 12 iunie, a avut loc slujba religioasă, la o biserică din București. Aici, alături de cei doi părinți au fost persoanele apropiate și membrii familiei.

Iar astăzi, 13 iunie, are loc marea petrecere. Evenimentul este ținut într-o locație de lux, de la marginea Capitalei. Petrecerea este deja în toi, iar invitații s-au adunat pentru a-l sărbători pe micuț. Kadir are mai multe perechi de nași, iar una dintre ele este formată din Alina Ceușan și soțul ei, Raul Tișa.

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi, strălucesc la petrecerea de botez a lui Kadir. Influencerița a optat pentru o rochie lungă, verde, cu un decolteu generos și fără bretele. În timp ce Cristi poartă un costum verde oliv închis și o cămașă neagră.

Carmen Grebenișan și-a botezat fiul /Foto: Instagram

Petrecerea de botez are loc într-o locație în mijlocul naturii, iar invitații se bucură de o atmosferă relaxată, animată de artiști celebri. De asemenea, meniul este unul select, format din preparate gourmet. Invitații s-au delectat cu o varietate largă de gustări, urmate de un file de doradă cu lemon pepper, velouté de pește cu șofran, spanac sotat și cartofi parmentier.

Felurile principale sunt: ruladă de curcan cu spanac și caise, învelită în bacon pe pat de varză roșie și cartofi în grăsime de rață; mușchiuleț de porc în crustă de ierburi, piure de păstârnac, cartofi parmentier, morcovi caramelizați în miere, piure de măr copt și sos vermouth și pulpă de vițel cu sosuri picante și salată de varză.

 

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Foto: Instagram; Video: Instagram

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