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Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă a lucrat cel puțin 30 de ani cu carte muncă

De: Elisa Tîrgovățu 05/08/2026 | 15:44
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă a lucrat cel puțin 30 de ani cu carte muncă
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă a lucrat cel puțin 30 de ani cu carte muncă
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Împlinirea a 30 de ani de activitate profesională nu garantează aceeași valoare a pensiei pentru toți viitorii pensionari. Cuantumul drepturilor de pensie este stabilit pe baza contribuțiilor achitate de-a lungul carierei, influențate de nivelul veniturilor obținute.

Totodată, sistemul ia în calcul și punctajele suplimentare acordate persoanelor care au acumulat o vechime mai mare decât pragul prevăzut de lege.

Mulți angajați vor să afle ce pensie ar putea încasa după 30 de ani de activitate. Însă valoarea acesteia nu este stabilită exclusiv în funcție de vechimea în muncă. În sistemul public de pensii, criteriul principal este contribuția achitată de-a lungul carierei. Astfel că nivelul veniturilor pentru care s-au plătit contribuțiile sociale influențează direct suma care va fi primită la pensionare.

30 de ani de vechime nu garantează aceeași pensie

Valoarea pensiei aferente unei persoane cu 30 de ani de activitate este determinată de două elemente esențiale. Aici vorbim despre punctajul obținut în urma contribuțiilor plătite de-a lungul carierei și punctele de stabilitate acordate în funcție de vechimea în muncă.

Punctajul de contributivitate reflectă nivelul veniturilor pentru care s-au achitat contribuțiile la sistemul public de pensii. Acesta este calculat prin raportarea salariului brut al angajatului la salariul mediu brut înregistrat la nivel național în perioada respectivă.

Astfel, persoanele care au avut venituri mai ridicate și au contribuit corespunzător la sistem vor acumula un punctaj mai mare decât cele care au fost remunerate la nivelul salariului minim sau sub media câștigurilor din economie.

Pe lângă punctajul rezultat din contribuțiile achitate, în calculul pensiei sunt incluse și punctele de stabilitate. Acestea sunt acordate celor care au rămas activi în câmpul muncii pentru o perioadă îndelungată.

Conform regulilor în vigoare, pentru fiecare an lucrat după împlinirea a 25 de ani de vechime și până la pragul de 30 de ani se acordă câte 0,50 puncte suplimentare. Astfel, o persoană care ajunge la 30 de ani de activitate beneficiază de 2,5 puncte de stabilitate.

Acest punctaj se adaugă celui acumulat din contribuțiile sociale plătite pe parcursul vieții profesionale, influențând valoarea finală a pensiei.

Pensia după trei decenii de muncă la salariul minim pe economie

În cazul unei persoane care a avut, pe parcursul întregii cariere, venituri apropiate de salariul minim pe economie, punctajul acumulat în sistemul public de pensii va fi, în general, mai mic decât în cazul celor cu salarii peste media națională.

Într-o simulare orientativă, un angajat care a obținut aproximativ 0,5 puncte de contributivitate pentru fiecare an lucrat ar ajunge, după 30 de ani de activitate, la un punctaj de aproximativ 15 puncte. La acesta se adaugă cele circa 2,5 puncte de stabilitate acordate pentru vechimea cuprinsă între 25 și 30 de ani. Astfel, rezultă un total estimat de 17,5 puncte.

Raportat la o valoare a punctului de referință de aproximativ 81 de lei, pensia calculată în acest scenariu ar fi de aproape 1.420 de lei pe lună.

Este important de precizat că acest calcul are doar un caracter orientativ. Valoarea finală a pensiei poate varia în funcție de nivelul veniturilor încasate de-a lungul anilor, perioadele efectiv lucrate, contribuțiile plătite și valoarea punctului de referință aplicabilă la data pensionării.

Ce sumă poate încasa la pensie un român cu salariul mediu și 30 de ani vechime

În cazul unui angajat care a avut, pe parcursul carierei, venituri apropiate de salariul mediu pe economie, valoarea estimată a pensiei este mai ridicată, deoarece punctajul de contributivitate acumulat este mai mare.

Într-o simulare orientativă, un astfel de salariat ar putea obține în jur de un punct de contributivitate. După 30 de ani de activitate, punctajul rezultat din contribuții ar ajunge la aproximativ 30 de puncte. La acesta se adaugă cele circa 2,5 puncte de stabilitate acordate pentru vechimea acumulată. Ceea ce duce la un total estimativ de 32,5 puncte.

Raportat la o valoare a punctului de referință de aproximativ 81 de lei, pensia rezultată în acest scenariu ar fi de aproximativ 2.630 de lei pe lună.

Comparativ cu situația unei persoane care a fost remunerată la nivelul salariului minim, diferența este semnificativă. Deși vechimea în muncă este aceeași, cuantumul pensiei este influențat în mod direct de nivelul veniturilor pentru care au fost plătite contribuțiile sociale de-a lungul vieții profesionale.

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Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi

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