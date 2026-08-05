Perez Hilton a fost spitalizat de urgență. Bloggerul și-a provocat răni singur în timpul unui live pe TikTok

Bloggerul american Perez Hilton a fost internat în spital marți, 4 august, după ce acesta ar fi părut să se autovătămeze în timpul unei transmisiuni live pe TikTok.

Perez Hilton a fost spitalizat de urgență

Incidentul a avut loc marți, 4 august. Potrivit PEOPLE, polițiștii din cadrul Miami-Dade County Sheriff’s Office au fost chemați la locuința lui Perez Hilton după ce mai mulți spectatori au alertat autoritățile în legătură cu comportamentul acestuia în timpul transmisiei.

Reprezentanții poliției au explicat că, în situațiile în care o persoană trece printr-o criză de sănătate mintală sau există riscul ca aceasta să se rănească, agenții încearcă să creeze timp și spațiu pentru comunicare și să reducă tensiunea.

Incidentul vine după o perioadă complicată din punct de vedere medical pentru Perez Hilton. În luna martie, acesta a fost internat în Las Vegas din cauza unei septicemii severe.

Un an dificil pentru Perez Hilton

În aprilie, bloggerul a dezvăluit că fusese din nou spitalizat, de această dată din cauza unei tromboze venoase profunde la piciorul drept. El a trecut ulterior printr-o procedură de îndepărtare a cheagului de sânge și a avut nevoie de mai multe săptămâni de recuperare. Într-o actualizare, Hilton le-a arătat urmăritorilor că reușise să se ridice din pat și să meargă din nou.

Până în prezent, nu au fost oferite public detalii suplimentare despre starea sa actuală. People precizează că a solicitat un punct de vedere reprezentanților lui Perez Hilton, dar aceștia nu au comentat până în prezent incidentul.

În cazul incidentului de marți, autoritățile nu au oferit deocamdată informații detaliate despre starea actuală a lui Perez Hilton. Nu este clar nici ce a dus la incidentul transmis pe TikTok.

Cine este Perez Hilton

Perez Hilton, pe numele real Mario Armando Lavandeira Jr., este un blogger și personalitate media americană, devenit cunoscut la începutul anilor 2000 prin blogul său dedicat vieții vedetelor de la Hollywood și industriei de divertisment.

A devenit una dintre figurile cunoscute ale presei mondene online datorită comentariilor despre celebrități și a informațiilor despre viața personală a vedetelor. De-a lungul carierei, Hilton a colaborat cu mai multe publicații și emisiuni de televiziune și a devenit, la rândul său, o prezență recunoscută în lumea showbizului american.

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