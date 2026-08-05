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Cât plătește Mihai Trăistariu factura la curent pentru garsonierele închiriate: „Cum să le cer turiștilor să facă economie?”

De: Elisa Tîrgovățu 05/08/2026 | 16:22
Cât plătește Mihai Trăistariu factura la curent pentru garsonierele închiriate: „Cum să le cer turiștilor să facă economie?”
Cât plătește Mihai Trăistariu factura la curent pentru garsonierele închiriate: „Cum să le cer turiștilor să facă economie?” / Sursa foto: Social media
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În contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemelor de utilități, Guvernul a transmis un apel către cetățeni pentru utilizarea responsabilă a resurselor. Premierul Ilie Bolojan i-a îndemnat pe români să limiteze, acolo unde este posibil, consumul de apă și energie electrică. Scopul principal este de a reduce presiunea asupra rețelelor în această perioadă.

Solicitarea autorităților vine pe fondul scăderii nivelului Dunării, situație care a ridicat semne de întrebare privind gestionarea resurselor. Mihai Trăistariu privește însă cu rezerve acest apel. El consideră că măsurile de reducere a consumului ar trebui aplicate mai întâi la nivelul instituțiilor publice.

Artistul susține că doar după ce statul demonstrează că face economii ar fi firesc să le ceară cetățenilor să reducă folosirea apei și a energiei electrice.

„Eu înțeleg perfect îndemnul Guvernului de a face economie, dacă e un lucru real. Nu vrea nimeni să se întoarcă la comunism, la marile lipsuri, să stăm iar pe întuneric. Trecând însă cu mașina prin orașele țării, văd lucruri care se risipesc. De pildă, multe fântâni arteziene! Orice primărie poate face economie la apă și la curent. Sunt și multe instituții iluminate aiurea, fără sens.

Hai să facem economie unde nu afectează poporul! Iar dacă chiar nu se poate, rugăm și populația să mai economisească pe ici, pe colo. Dar nu putem spune că, dacă stăm cu un bec aprins pe la TV și la un duș, am făcut noi brusc gaură la curent. Tot instituțiile statului sunt mari consumatoare de energie și de apă. Să nu sacrificăm, totuși, cetățenii”, a spus Mihai Trăistariu pentru Click.

Sursa foto: Social media

Artistul a vorbit și despre costurile pe care le are cu energia electrică în sezonul estival. Mihai Trăistariu a dezvăluit suma pe care o achită pentru consumul de curent al celor șase garsoniere pe care le deține în Mamaia Nord și pe care le oferă spre închiriere turiștilor.

„Cunosc oameni care fac economie drastică, mai ales bătrânii. Închid becurile la ora 20.00, se culcă la ora la care se culcă și găinile și se spală rar, numai ca să facă economie la apă și la curent. De ce acum ni se cere să facem tot noi, cetățenii, economie? Oricum, nimeni nu mai face risipă, ca să plătească mult. În plus, cum să le cer eu turiștilor, la garsonierele mele, să facă economie? Mai intram în camere, ca să le duc facturile, și găseam aerul condiționat pornit, deși nu era nimeni acolo, erau la plajă.

Eram revoltat, l-am închis! Dar când am văzut că îmi vine factura la curent 200 de lei pe lună pentru fiecare garsonieră, mi-am dat seama că nu e foarte mult. La urma-urmei, și eu, când merg la un hotel, îmi deschid aerul condiționat o oră sau două, ca să pot respira pe caniculă. De fapt, de aceea e și pus acolo, fiecare să consume cât are nevoie”, a adăugat Mihai Trăistariu.

În perioada verii, cheltuielile lui Mihai Trăistariu pentru energia electrică ajung la aproximativ 1.200 de lei. Suma este aferentă proprietăților pe care le administrează pe litoral. Artistul a mai dezvăluit că are planuri pentru o nouă investiție, o pensiune într-o zonă montană. Însă spune că taxele și impozitele care ar veni odată cu o astfel de afacere reprezintă un aspect important de luat în calcul.

„De ce s-au pus impozite pe panourile solare? Voiam să-mi pun panouri solare pe clădirea din Constanța, unde am școala de muzică, pentru a nu mai plăti mult. Iarna îmi vine factura la gaze și la lumină peste 3.000 de lei. Dar am aflat că și panourile solare costă. Soarele costă, nu mai e nimic gratis! Voiam să-mi fac o pensiune la munte, cu panouri solare și cu fântână. Să iau apa din pământ și lumină de la Soare, dar toate-s pe bani în țara asta”, a încheiat Mihai Trăistariu.

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