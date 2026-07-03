Câștigurile lui Mihai Trăistariu în vara 2026: „Eu zic că e bine”

Vara rămâne perioada în care Mihai Trăistariu își maximizează veniturile, profitând atât de concertele de pe litoral, cât și de afacerile sale din turism. Artistul deține mai multe garsoniere în Mamaia Nord, iar în sezonul estival acestea îi aduc câștiguri care acoperă și lunile mai slabe din restul anului.

Într-o declarație recentă, cântărețul a explicat că intervalul mai – septembrie îi aduce aproximativ 35.000 de euro doar din închirierea apartamentelor de la mare.

Câștigurile lui Mihai Trăistariu în vara 2026

Pe lângă această sumă, el a detaliat și cât produce din spectacolele susținute în sezonul cald.

„Vara asta am un onorariu de 1.500 de euro, cânt timp de 45 de minute, atât durează programul meu artistic. E un recital de muzică dance, ușoară și populară, pe toate gusturile. Am făcut acum un calcul pe calculator și câștig cam 33 de euro pe minut. Cânt la mai multe resorturi de pe litoral, dar și la localuri și la teatrele de vară. Apoi în weekend sunt pe la nunți sau pe la alte evenimente prin țară”, a afirmat Mihai Trăistariu.

Artistul a rememorat și momentul în care a decis să își asigure vocea, considerând-o principalul instrument prin care își câștigă existența. Polița, încheiată în urmă cu peste un deceniu, îi oferă o protecție financiară considerabilă.

„Vocea mi-am asigurat-o acum vreo 12-13 ani, când mă tot sunau firmele de asigurări. M-am lăsat dus de val! Mi-am asigurat vocea pe 100.000 de euro, în caz de ceva. Nu se știe în viață! Eu zic că e bine să ai asigurare pentru sănătate. La mine, vocea este instrumentul principal de câștigat bani și de supraviețuit, așa că e bine totuși că mi-am asigurat-o. Cumva am fost nevoit. Nu știu dacă sunt cea mai scumpă voce din România, sunt artiști mult mai bine cotați, care se vând mai inteligent”, a mai spus Mihai Trăistariu.

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