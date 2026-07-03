Bella Santiago, abandonată cu un copil de o lună: „Mi-a zis că se întoarce într-o săptămână”

Denise Rifai a adus în fața publicului, în emisiunea „Furnicuţele”, una dintre cele mai puternice și sensibile confesiuni ale Bellei Santiago, care a vorbit deschis despre drama personală trăită în urmă cu 15 ani, atunci când tatăl fiicei sale, Kescielle, a dispărut fără urmă după plecarea pe front în Afganistan.

Mărturia artistei a emoționat telespectatorii, fiind o poveste de viață marcată de incertitudine, durere și supraviețuire.

Bella Santiago, abandonată cu un copil de o lună

În dialogul cu Denise Rifai, Bella a rememorat momentul în care partenerul ei a plecat în armată, promițând că se va întoarce rapid.

„Da, a plecat în armată. El a plecat în Afganistan și mi-a zis că după o săptămână se întoarce acasă. Și a trecut o lună, un an, doi ani și mi-a zis mama, ‘Eu cred că s-a întâmplat ceva cu el’.”

Artista a explicat că mama și mătușile ei au fost primele care au simțit că situația este mult mai gravă decât părea. De asemenea, Bella a confirmat că tatăl lui Kescielle era soldat american și că plecase pe front.

„Da, la război.”

În acel moment, fiica lor avea doar o lună, iar Bella a rămas singură, fără nicio veste.

„Până la momentul ăsta nu știam de el. Nimic, nimic, nimic.”

Au trecut 15 ani, iar artista nu a primit niciodată un răspuns concret.

„N-am auzit nimic. Au trecut 15 ani deja. Că are 15 ani, fata mea.”

Singura modalitate de comunicare era e-mailul.

„Am scris în continuare la e-mail, pentru că nu există Instagram, Facebook pentru el, nici nu are număr de telefon personal. Și vorbim doar pe mail.”

„Mi-a zis că se întoarce într-o săptămână”

Mesajele au început să se întoarcă cu eroare, iar Bella a primit un răspuns devastator.

„Am primit mesaj de la un colonel și a zis că nu-i mai găsește corpul.”

Atunci artista a înțeles că bărbatul care avusese grijă de ea și de familia ei nu se va mai întoarce.

„A fost cel mai frumos moment, când are cineva grijă de tine și nu numai de tine, ci și de familia ta.”

Bella își amintește perfect ultimul mesaj trimis.

„I-am scris ‘unde ești, când te mai întorci, pentru că avem nevoie de tine’.”

Răspunsul nu a mai venit niciodată. Artista a vorbit și despre dificultatea de a mai avea încredere într-un bărbat.

„Foarte greu, pentru că nu îmi mai place să vine cineva și să plece.”

A muncit singură, departe de copil, pentru a-și întreține familia.

„Eu am grijă de ea și atunci a trebuit să plec ca să pot să am grijă de ei.”

În final, Bella a mărturisit că a găsit sprijinul pe care îl credea imposibil.

„Și mă bucur foarte mult că l-am găsit pe Nicu.”

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