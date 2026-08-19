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Mesajul sfâșietor al tatălui lui Sebi, la 3 ani de la tragedia de la 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 09:14
Mesajul sfâșietor al tatălui lui Sebi, la 3 ani de la tragedia de la 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”
Mesajul sfâșietor al tatălui lui Sebi, la 3 ani de la tragedia de la 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”
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Olariu Valentin, tatăl lui Sebi, tânărul ucis în tragedia de la 2 Mai, a transmis un mesaj sfâșietor la trei ani de la moartea fiului său. În scrisoarea publicată, părintele a pus în cuvinte durerea familiei, dorul pentru copilul pierdut și felul în care viața lor s-a schimbat după tragedie.

Olariu Valentin a spus că, în tot acest timp, familia a continuat să existe, dar nimic nu mai seamănă cu ceea ce era înainte de tragedie. O fotografie, un obiect, un gest sau un simplu colț al casei sunt suficiente pentru ca amintirea tânărului să revină cu aceeași forță.

Tatăl lui Sebi, mesaj emoționant la 3 ani de la tragedia din 2 Mai

Tatăl lui Sebi a spus că își dorește enorm să își mai vadă copilul măcar o dată. El a mai povestit că multe persoane l-au abandonat în această perioadă dificilă și că nimeni n-a reușit să-l scape de această durere insuportabilă.

„Scrisoare pentru baiatul meu. Se fac trei ani de când ai plecat și nu te-ai mai întors. Trei ani care pentru noi au însemnat dor, lacrimi, întrebări fără răspuns și o durere pe care nimeni nu o poate înțelege cu adevărat. Am fost o familie minunată. Eram patru. Astăzi am rămas doar trei suflete care încearcă, fiecare în felul lui, să-și găsească un loc într-o viață din care lipsești tu. Suntem împreună, dar fiecare te caută în tăcere. Într-o fotografie, într-o amintire, într-un colț al casei, într-un gest sau într-un cuvânt. Casa fără tine este pustie, Seb.

Mesajul sfâșietor al tatălui lui Sebi, la 3 ani de la tragedia de la 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”
Mesajul sfâșietor al tatălui lui Sebi, la 3 ani de la tragedia de la 2 Mai: „Aș da orice pentru încă un minut cu tine”

Poate că lucrurile sunt la locul lor, dar nimic nu mai este cum a fost. Lipsește glasul tău, râsul tău, pașii tăi, prezența ta. Lipsești tu și, odată cu tine, parcă a dispărut și bucuria pe care o aveam când eram toți patru. În acești trei ani am văzut și cât de mult se pot schimba oamenii. Unii pe care îi credeam apropiați s-au îndepărtat. Chiar și oameni din familie, despre care credeam că vor fi lângă noi în cele mai grele clipe, au ales să se retragă. Poate că unii ne-au invidiat cândva. Dar pentru ce? Pentru ce ar putea cineva să ne invidieze acum? Aș da tot ce am, absolut tot, doar să te mai am o dată lângă mine”, a spus tatăl lui Sebi.

Pentru tatăl lui Sebi, trecerea celor trei ani nu a însemnat și vindecarea rănilor. Din contră, fiecare aniversare a tragediei readuce în prim-plan imaginile ultimelor clipe și întrebările care au rămas fără răspuns. Olariu Valentin a povestit despre momentul în care și-a strâns fiul în brațe fără să știe că aceea avea să fie ultima lor întâlnire.

„Acum trei ani te-am luat pentru ultima dată în brațe. Nu știam că va fi ultima oară. Dar parcă ceva în sufletul meu îmi spunea că nu este bine, că ceva rău se va întâmpla. Aș fi vrut să te opresc. Aș fi vrut să nu te las să pleci. Dar ai plecat, iar nimeni nu a putut opri ceea ce avea să urmeze. Și apoi a venit ziua aceea blestemată care ne-a schimbat viața pentru totdeauna. Ziua în care un om drogat ți-a frânt aripile și ne-a luat copilul. Nu voi uita niciodată dimineața de 19 august. Telefonul acela. Vocea acelei doamne de la pompe funebre care mi-a spus că ai avut un accident și că ai murit”, a spus el.

„Niciodată nu vom mai fi familia care eram înainte”

Tatăl a povestit și despre șocul momentului în care a aflat că Sebi nu mai este. Pentru el, acea veste a împărțit viața în două: perioada în care familia era completă și cea care a urmat tragediei.

„Sunt cuvinte pe care niciun părinte nu ar trebui să le audă vreodată. În clipa aceea, tot ceea ce fusese frumos în viața noastră s-a prăbușit. De atunci, timpul merge înainte pentru ceilalți, dar pentru noi o parte din viață a rămas acolo, în acea zi. Noi continuăm pentru că trebuie, dar niciodată nu vom mai fi familia care eram înainte. Mi-e dor de tine în fiecare zi, băiatul meu.

Mi-e dor să te văd intrând pe ușă. Mi-e dor să-ți aud vocea. Mi-e dor să te iau în brațe și să știu că ești acasă. Aș da orice pentru încă un minut cu tine. Un singur minut în care să te strâng la piept și să-ți spun tot ce poate nu ți-am spus suficient cât ai fost lângă mine”, a spus acesta.

Olariu Valentin a spus că fiul său va rămâne prezent în sufletele celor care l-au iubit. El a mai mărturisit că îi este foarte dor de Sebi și că se gândește la el în fiecare secundă.

„Te iubesc, Seb. Te-am iubit din prima clipă în care ai venit pe lume, te iubesc și acum și te voi iubi până în ultima mea zi. Au trecut trei ani, dar pentru un tată dorul de copilul lui nu se măsoară în ani. Se măsoară în fiecare dimineață în care se trezește și își amintește că băiatul lui nu mai este acasă. Oriunde ai fi, să știi că mami, tati și Selena nu te-au uitat nicio secundă. Am rămas trei aici, dar în inimile noastre vom fi întotdeauna patru. Te iubesc, băiatul meu. Te iubesc, Sebi. Și te voi aștepta și te voi purta în suflet până când, într-o zi, ne vom întâlni din nou. Tati”, a scris Olariu Valentin.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare de Curtea de Apel Constanța, în august 2025, pentru ucidere din culpă și infracțiuni rutiere în dosarul accidentului de la 2 Mai.

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