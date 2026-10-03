Vlad Drăgulin, fashion victim la Mall Băneasa. Malone vrea să se aplece, dar nu-l lasă blugii!

Vlad Drăgulin, sau Malone din Băieți de Oraș, rece și impasibil precum un Luceafăr al shoppingului. Solitar, ca un lup separat de haită, asta e prima impresie pe care ți-o face Vlad Drăgulin, cunoscut actor, cel care îl joacă pe Malone din filmul Băieți de Oraș, o producție marca Mihai Bendeac. CANCAN.RO l-a zărit pe Malone încălțat cu o pereche de bocanci ca de cowboy și o atitudine pe măsură, bătând pe jos (cal nu avea) magazinele din Băneasa Shopping City. Oare ce ținută mai pune la cale trăznitul de Malone?

Pe Vlad Drăgulin l-am mai văzut pe la mall, ultima oară cu o ținută bestială. Deși era, chipurile, incognito, cu un asemenea rucsac-monstru n-avea cum să nu iasă în evidență. Imaginile sunt disponibile AICI.

Recent actorul a trăit o mică spaimă. A constatat că unul dintre numeroșii săi fani a întrecut limita bunului simț și a încercat să-l spioneze, privind în interiorul locuinței, pe geam. Drăgulin nu a depus însă nicio plângere, dar și-a rezervat dreptul de a apela la autorități pentru a-și proteja intimitatea.

Azi îl vedem pe Malone într-un loc cât se poate de public, în mall, la shopping. Nu se duce la orice branduri, e decis să caute ceva de super calitate. Ca și data trecută, când doar s-a uitat dar nu a cumpărat nimic, Vlad Drăgulin analizează foarte atent țesăturile, croiala. Își dorește ceva trainic, probabil. Cu ochelarii de soare atârnați la nasturii tricoului, Malone pare fascinat de un sacou, deci urmează ceva în care ori el ori Malone are nevoie de o ținută mai dichisită. Poate se însoară, cine știe?!

Sau vrea să sărbătorească un mare pas înainte în cariera sa, faptul că va juca pe scena Teatrului de Comedie, în piesa Avarul, pentru care s-a pregătit temeinic, așa reiese din postările de pe contul lui de Instagram. Va fi un rol adaptat la specificul acestui actor, specializat pe personaje cu doză masivă de caricatural.

Spre deosebire de data trecută, Vlad Drăgulin iese din magazine cu o sacoșă, semn că a cumpărat ceva până la urmă. Are în tolbă câteva trofee de la Calvin Klein. După ce a rezolvat cu țoalele, Malone se duce în Zara să se parfumeze. Analizează precaut oferta, dar nu se aruncă să cumpere nimic. De remarcat că Drăgulin e și el un fashion victim, pentru că la un moment dat scapă pe jos capacul unei mostre, dar se apleacă cu mare greutate ca să-l ridice de pe jos, indiciu că are niște pantaloni cam strânși pe talie (cu toate că jos sunt evazați ca niște pantaloni marinărești de doc). După Zara, Drăgulin dă o tură și pe la Levi`s, unde probează o geacă, dar e nemulțumit de cum îi stă cu ea, așa că se retrage strategic spre parcare. Overall, o ieșire mai productivă decât cea din vară, când a plecat de la Băneasa cu mâna goală.

CITEȘTE ȘI:

Vlad Drăgulin, terorizat de fani. Ce a pățit în propria casă

NU RATA!

Vlad Drăgulin a fost înconjurat de tentații, dar cardul a rămas neatins. Malone din „Băieți de oraș” a luat la verificat magazinele din mall!