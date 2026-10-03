Acești pensionari român fără pensie începând cu octombrie 2026. Cine se încadrează

Acești pensionari român fără pensie începând cu octombrie 2026. Cine se încadrează
Anunț important din partea Casei de Pensii/ sursă foto: Facebook
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Începând cu luna octombrie 2026, o anumită categorie de seniori va avea pensia suspendată. Care sunt pașii și ce trebuie să facă aceștia pentru ca plata drepturilor de pensie să se reia de la data la care a fost suspendată? 

Este vorba despre pensionarii care au rezidență în străinătate și primesc pensie de la statul român. Aceștia au avut timp până la data de 30 septembrie să trimită certificatul de viață către Casa Teritorială de Pensii în evidența căreia se află titularul – care dovedește faptul că sunt în viață. În cazul în care certificatul nu a fost trimis până la această dată, plata pensiei este suspendată automat începând cu luna următoare.

Ce trebuie să facă pensionarii care au veniturile suspendate

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, noua lege intrată în vigoare de la 1 septembrie 2024, reglementările privind certificatul de viață pentru românii din diaspora s-au modificat. Dacă în trecut li se solicita o singură dată pe an să trimită certificatul de viață către Casa Teritorială de Pensii specifică, noua legislație îi obligă să transmită certificatul de viață de două ori pe an, în mod semestrial. Cele două termene fixate în fiecare an sunt: 31 martie și 30 septembrie. În caz contrar, plata pensiei se suspendă. Dacă documentul este transmis cu întârziere, plata pensiei se reia de la data la care a fost suspendată.

Măsura nu îi vizează pe toți pensionarii din România și nici pe toți seniorii stabiliți în străinătate. Beneficiarii nerezidenți au obligația de a trimite certificatul de viață din propria inițiativă, fără a aștepta o solicitare individuală sau notificare din partea statului român. Aceștia au obligația legală de a descărca formularul, de a-l completa și de a-l trimite din propria inițiativă în intervalele menționate mai sus.

Modelul certificatului a fost aprobat prin Ordinul președintelui CNPP nr.874/2024 și este disponibil în mai multe variante, inclusiv română-engleză, română-germană, română-spaniolă, română-franceză, română-maghiară și română-italiană (vezi AICI). După completare și certificare, actul se expediază către casa teritorială de pensii în evidența căreia se află titularul. CNPP arată că transmiterea poate fi făcută prin poștă, fax sau e-mail, folosind datele de contact publicate pe paginile oficiale ale instituțiilor.

„Pensionarul nu trebuie să aștepte neapărat o notificare individuală din partea Casei de Pensii pentru a depune certificatul de viață. Legea prevede că certificatul este transmis din proprie inițiativă de beneficiar.

Certificatul de viață trebuie semnat de beneficiar în fața unei autorități legale din statul în care acesta are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea respectivă trebuie să certifice faptul că semnătura a fost dată în fața sa”, arată Casa de Pensii.

Netrimiterea certificatului de viață până la 30 septembrie aduce suspendarea temporară a pensiei începând cu luna octombrie. Plata pensiei se reia integral după depunerea certificatului de viață la Casa Teritorială de Pensii.

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