Cum să depozitezi corect cartofii ca să nu încolțească. Greșeala pe care o face multă lume

Dacă vrei să nu îți încolțească cartofii, ar trebui să știi cum să îi depozitezi. Păstrarea cartofilor în frigider îi poate face moi și le strică textura. Iată cum îi poți menține proaspeți timp de câteva săptămâni, fără să le compromiți gustul.

Cum depozitezi cartofii

Cartofii sunt printre ingredientele de bază ale bucătăriei. Se potrivesc cu aproape orice și pot transforma chiar și cel mai simplu preparat într-unul gustos. Cu toate acestea, multe persoane fac o greșeală frecventă: îi păstrează în frigider. Deși poate părea o idee bună, acest lucru face mai mult rău decât bine.

Temperaturile scăzute schimbă semnificativ cartofii. Deoarece sunt bogați în amidon, păstrarea lor la frigider declanșează o reacție chimică prin care amidonul este transformat în zahăr. Rezultatul? Un gust vizibil mai dulce și o textură diferită.

Atunci când cartofii ținuți la rece sunt prăjiți sau copți, aceștia se rumenesc prea repede, capătă o culoare mai închisă și își pierd aroma caracteristică. Acest lucru este evident mai ales în cazul chipsurilor sau al cartofilor rași și prăjiți, care devin închiși la culoare și moi în loc să fie aurii și crocanți.

Locul ideal pentru cartofi

Locul ideal pentru depozitarea cartofilor este răcoros și întunecat, dar nu rece. O pivniță sau o cămară bine aerisită sunt variante potrivite. Lumina este principalul lor dușman. Atunci când cartofii devin verzi, produc solanină, un compus amar care poate fi toxic în cantități mari.

O bună circulație a aerului este la fel de importantă, motiv pentru care pungile de plastic nu sunt potrivite. Atunci când cartofii sunt îngrămădiți și nu au suficient spațiu între ei, sunt mai predispuși să încolțească și să se strice.

Păstrează cartofii separat de fructe

Un alt detaliu important este să nu depozitezi cartofii împreună cu fructele. Merele și alte fructe eliberează etilenă, un gaz care accelerează procesul de coacere. În cazul cartofilor, acest lucru favorizează încolțirea și le scurtează perioada de păstrare.

Verificarea regulată a cartofilor, îndepărtarea germenilor mici și aruncarea celor deteriorați pot contribui la păstrarea lor proaspătă pentru mai mult timp.

Dacă sunt depozitați corect, își păstrează gustul

Atunci când sunt păstrați în condiții potrivite, cartofii pot rămâne tari și gustoși timp de câteva săptămâni sau chiar luni. Depozitați corespunzător, sunt mereu gata să fie folosiți în bucătărie. Puțină atenție în ceea ce privește condițiile de păstrare te poate ajuta să eviți risipa și să te bucuri de cartofi cu un gust cât mai bun.

Cartofii și ceapa nu ar trebui păstrate împreună

Te-ai întrebat vreodată de ce cartofii pot fi păstrați mult timp în anumite condiții, dar imediat ce ajung în cămară încep să se strice înainte să apuci să-i folosești? Unul dintre motive poate fi faptul că îi depozitezi prea aproape de ceapă. În acest caz, este posibil să fi observat și că ceapa devine moale și umedă.

Ceapa eliberează în mod natural etilenă, un gaz care accelerează procesul de coacere al produselor. În cazul cartofilor, acest lucru favorizează încolțirea și apariția culorii verzi, ceea ce poate duce la acumularea de solanină, un compus toxic care, în cantități mari, poate provoca probleme digestive.

Nici ceapa nu este însă ferită de efectele cartofilor. Umiditatea eliberată de cartofi în timpul depozitării poate afecta ceapa, care poate deveni moale și mucegăită. Prin urmare, cele două alimente nu ar trebui păstrate împreună, chiar dacă au nevoie de condiții de depozitare asemănătoare.

Ambele sunt ingrediente pe care vrem să le avem la îndemână și au nevoie de un spațiu de depozitare similar. Pe scurt, ambele legume trebuie ținute într-un loc întunecat, deoarece lumina accelerează procesele care duc la degradarea lor. Acest lucru este deosebit de important în cazul cartofilor, deoarece producția de solanină este legată direct de expunerea la lumină.

Spațiul de depozitare ar trebui să fie, de asemenea, răcoros și uscat, deoarece căldura și umezeala favorizează apariția mucegaiului. Aceste asemănări explică și de ce cartofii și ceapa pot fi așezate uneori unul lângă celălalt în magazine. Totuși, acest lucru nu înseamnă că ar trebui să faci același lucru acasă.

Depozitează ceapa și cartofii separat

Locul ideal pentru aceste legume de bază depinde de spațiul de care dispui. Cantitățile mari de ceapă și cartofi pot fi păstrate într-o pivniță, deoarece aceasta le protejează de lumină, umezeală și temperaturi ridicate.

Pentru cei mai mulți oameni, însă, o cămară obișnuită este suficientă. În orice situație, este important ca ceapa și cartofii să fie cât mai departe unul de celălalt. Nu ar trebui să se atingă, așa că, în cazul unei cămări mici, poți folosi câteva recipiente pentru depozitarea alimentelor, cutii de carton sau pungi de hârtie pentru a crea o barieră fizică între ele.

Evită însă recipientele din plastic, deoarece nu permit o ventilație suficientă și împiedică evaporarea umezelii.

Dacă ai suficient spațiu pe verticală, poți agăța ceapa împletită într-un loc uscat, ferit de lumina directă. Cartofii pot fi păstrați separat, într-o ladă.

Niciuna dintre cele două legume nu se păstrează bine în frigider, deoarece acolo este prea rece și prea umed. De asemenea, cartofii nu ar trebui ținuți pe blatul din bucătărie, deoarece nu sunt suficient de protejați de lumină.

În funcție de spațiul de depozitare pe care îl ai la dispoziție, poate fi mai bine să cumperi cantități mai mici de cartofi și ceapă. Astfel, reduci riscul ca acestea să se strice înainte să apuci să le folosești și eviți risipa alimentară.

Iar dacă observi că nu mai au mult timp până să se strice, poți pregăti cartofi cu ceapă caramelizată, combinând două ingrediente clasice și gustoase.

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