BANC | „Domnule Bulă, dar care este problema?”

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și papagalul său. Deznodământul este hilar.

Bulă se duce să returneze un papagal la pet-shop.

– Domnule Bulă, dar care este problema?

– Aș vrea un mascul, în schimb.

– Dar cum v-ați dat seama că este femelă?

– Imediat cum am ajuns acasă, în loc să repete ce zic eu, a început să mă contrazică.

Bulă se duce la doctorul de familie

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Alte bancuri amuzante

Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche. O freacă și apare un duh:

„Fiecare are dreptul la o dorință.”

Secretara: „Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.” – Puf! Dispare.

Reprezentantul: „Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.” – Puf! Dispare.

Managerul: „Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz.”

Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul.

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență:

-Uite, ia polonicul ăsta și împarte la oameni!

Împarte Sfântul Petru ce împarte și vede că ajunge la jumătatea cazanului.

-Ce să fac, Doamne, că am ajuns la jumătate și se termină repede inteligența?

-Împarte cu lingura!, îi zice Dumnezeu.

Împarte Sfântul Petru ce împarte și iar vine la Dumnezeu:

-Mai am un pic, ce să fac?

-Dă cu lingurița acum!

Sfântul Petru mai dă ce mai dă și apoi vine din nou:

-Doamne, am terminat cazanul. Ce mai fac acum?

Dumnezeu:

-Acum dă-le diplome!

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