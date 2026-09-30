BANCUL ZILEI | „Bună, frumoaso, ți-o spun direct, ca să nu ne lungim”

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
-Bună frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine ți vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am nevoie, dar am 4 ouă și o găină. După calculele mele din ouăle alea ies 4 găini care se vor oua și tot așa, deci în 3 ani fac 1 milion de euro. Ce zici, ne combinăm?
-Bună, îmi pare rău, dar nu ești genul meu.
-Dacă nu m-ai vrut când am avut o găină și 4 ouă acum să nu mă cauți că le-am mâncat atunci.
Alte bancuri haioase
Nevasta s-a întors din service
Nevastă-mea a venit cu maşina de la service şi mi-a zis:
– Când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jecmănească, dar până la urmă totul a fost ok. Mecanicii au fost de treabă, mi-au schimbat doar lichidul de la semnalizare.
Doi pensionari
Doi pensionari care și-au luat carnetul de conducere de puțin timp stau de vorbă:
– Când merg cu mașina se aprinde un beculeț. Ce să fac?
– Ai câteva beculețe pe bord, așa că nu știu la care te referi. Pune un mileu deasupra și gata.
De ce nu pleacă trenul?
Undeva prin Siberia.
– De ce nu pleacă trenul?
– Au schimbat locomotiva.
– Și de ce nu pleacă?
– Au schimbat-o pe vodcă.
Bulă și Bubulina la Insula Iubirii
Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.
VEZI ȘI: BANC | Bulă, femeile și cafeaua