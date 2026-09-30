Scandalul în care e implicat Connect-R ia proporții uriașe! Un tiktoker face acuzații grave la adresa artistului

Scandalul în care este implicat Connect-R, după controversatul live de pe TikTok cu Grațiela Agache, capătă noi proporții. Un creator de conținut, A.T., lansează acuzații extrem de grave la adresa artistului și susține că acesta ar fi fost implicat într-o campanie de denigrare și hărțuire îndreptată împotriva sa. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, bărbatul a spus că situația ar fi mult mai amplă și că, de fapt, „jocurile” au fost altele.

Declarațiile vin în contextul în care Connect-R a ajuns recent în centrul unei controverse după un live pe TikTok în care a făcut mai multe remarci despre aspectul fizic al Grațielei Agache. Aceasta a făcut publică o înregistrare a momentului și l-a acuzat pe artist de umilire publică.

Potrivit tiktokerului A.T. , totul ar fi început după ce Connect-R, i-ar fi cerut să participe la o acțiune împotriva lui Florinel Nan.

Connect-R mi-a cerut în mod direct să intru în jocurile lui mizerabile

Creatorul de conținut afirmă că a refuzat să participe la ceea ce descrie drept o campanie de denigrare. Acesta mai susține că anterior ar fi luat apărarea unei mame ai cărei copii decedați ar fi fost batjocoriți în mediul online, episod pe care îl indică drept un alt posibil motiv pentru care ar fi devenit ținta atacurilor. A.T. susține că, ulterior, Grațiela Agache s-ar fi alăturat taberei lui Connect-R și Floroiu Ionuț Florentin și că împotriva sa ar fi fost declanșată o campanie de hărțuire.

Publicul este lăsat să creadă că asistă la un conflict spontan sau la o dramă a unor „victime” nevinovate. Realitatea din spatele ecranelor este însă cu totul alta: un teatru ieftin jucat de un grup care, până mai ieri, mână în mână, a coordonat o campanie mizerabilă de linșaj și hărțuire. ​Totul a declanșat o campanie furibundă împotriva mea în clipa în care Ștefan Mihalache (Connect-R) mi-a cerut în mod direct să intru în jocurile lui mizerabile: să-l desființez pe Florinel Nan, să susțin public că Florinel ar fi un om de nimic care păcălește lumea de bani și să spun lumii cat de nenorocit este Florinel Nan. Singura mea „vină” în fața lor a fost că am refuzat ferm să particip la această denigrare și că anterior luasem apărarea unei mame ai cărei copii decedați erau batjocoriți în mod oribil în mediul online. Din acest motiv, Grațiela Agache care a batjocorit-o pe acea mamă și copiii ei a profitat de moment și, din pură răzbunare, a trecut în tabăra lui Ștefan Mihalache și a lui Floroiu Ionuț Florentin, alăturându-se lor pentru a-mi face „program” de distrugere și nu au trecut de atunci decât doar 3-4 luni. ​Abuzurile orchestrate în principal de Ștefan Mihalache și brațul său armat, Floroiu Ionuț Florentin, au fost de o gravitate extremă. Sub coordonarea lui Ștefan Mihalache, mi-au distribuit poze live în care am fost machiat, prin participare directă a lui Connect-R și Floroiu Ionut, iar ulterior totul a degenerat până la mizeria în care mi-au imprimat imaginea pe hârtie, au dezlipit-o ostentativ de pe talpa unui adidas, au pus-o într-o toaletă publică din Viena și au ur**at pe ea. Floroiu Ionuț Florentin a postat acest clip, iar Ștefan Mihalache l-a preluat și l-a distribuit mai departe în privat către terți, râzând în comentarii și transmițând mesaje batjocoritoare de genul: „Lasă că și-o merită bâlbâitul”, a spus A.T. pentru CANCAN.RO.

Am nevoit să trec printr-o internare de 16 zile într-o clinică de psihiatrie

Creatorul de conținut afirmă că perioada respectivă ar fi avut un impact puternic asupra sa și susține că a ajuns să fie internat timp de 16 zile într-o clinică de psihiatrie.

​În paralel, Ștefan Mihalache s-a ocupat personal de o campanie de discriminare directă: m-a imitat și a râs public pe live-uri de faptul că sunt bâlbâit. Această teroare psihică prelungită și ciclul nesfârșit de distribuiri au avut un impact devastator asupra mea, fiind nevoit să trec printr-o internare de 16 zile într-o clinică de psihiatrie, documentele medicale atestând negru pe alb că totul a fost cauzat de acest bullying online și de hărțuirea la care am fost supus. ​Culmea ipocriziei vine acum din partea Grațielei Agache. După ce s-a aliat cu ei din răzbunare, vine la Cancan cu înregistrări vechi de ani de zile pozând în „discriminată”. Este aceeași Grațiela Agache care, nu mai devreme de acum câteva săptămâni, apărea pe aceleași live-uri într-o ipostază penibilă alături de Ștefan Mihalache, băgându-și degetele într-un borcan de Nutella, lingându-le ostentativ și spunându-i acestuia: „uite, tu ești ciocolata mea”. Atunci era bun Ștefan Mihalache, iar acum pozează în victimă. În plus, pentru a băga spaima în oameni, aceeași persoană se laudă constant în online că are rude și legături directe cu procurori și că știe nume influente. ​Asocierea dintre Grațiela Agache, Ștefan Mihalache și Floroiu Ionuț Florentin funcționează ca un adevărat grup infracțional online, bazat pe șantaj, umilință, profanare și atacuri la comandă. Este o ipocrizie crasă ca niște agresori care au călcat în picioare demnitatea unor oameni să apară acum pe prima pagină pozând în mielușei si plângându-se ca sunt hărțuiți si discriminați, agresorii o fac pe victimile! ​Adevărul despre mizeriile pe care le-au făcut va ieși la iveală în totalitatea lui, pentru că roata se întoarce, iar faptele lor nu vor rămâne fără răspuns, ne-a mai povestit tiktokerul.

NU RATA – Connect-R, în mijlocul unui scandal de hărțuire în mediul online. Totul ar fi pornit de la un clip despre Părintele Calistrat

Răsturnare de situație în scandalul în care sunt implicați Connect-R și Florinel Nan: „Sunt înjurat și bălăcărit”