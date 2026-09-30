Zodia care ar putea începe luna octombrie cu un divorț. Avertismentul Cristinei Demetrescu: „Se poate schimba cursul unei relații, fie că este vorba despre iubire, prietenie, căsnicie sau un parteneriat”

Zodia care ar putea începe luna octombrie cu un divorț. Avertismentul Cristinei Demetrescu: "Se poate schimba cursul unei relații, fie că este vorba despre iubire, prietenie, căsnicie sau un parteneriat"
Zodia care riscă să ajungă la divorț
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Luna Plină în Berbec a venit cu o energie puternică, axată pe curaj, inițiativă și dorința de a acționa după propriile reguli. Potrivit previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, efectele acestui fenomen astrologic nu dispar imediat, ci pot continua să se resimtă și după încheierea perioadei în care acesta s-a produs. Printre nativii asupra cărora această influență poate avea ecouri se numără Berbecii, Săgetătorii, Vărsătorii și Fecioarele.

Perioada următoare poate scoate la suprafață situații care necesită decizii clare și asumarea propriilor alegeri. Energia Berbecului îi poate determina pe nativi să își exprime mai ferm punctul de vedere, să renunțe la compromisuri sau să înceapă proiecte pe care le-au amânat. Ideile personale și nevoia de independență devin, astfel, mai importante.

Săgetătorii pot avea probleme în căsnicie

Săgetătorii se află însă într-o zonă în care comunicarea poate avea un rol decisiv. În perioada influențată de Luna Plină, cuvintele rostite pot produce schimbări în relațiile apropiate. O discuție sinceră, o mărturisire sau chiar o declarație făcută într-un moment tensionat poate modifica dinamica dintre două persoane.

În cazul acestor nativi, tensiunile acumulate în cuplu pot ajunge la un punct critic. Pentru unii nativi, discuțiile și adevărurile scoase la iveală în această perioadă pot duce chiar la o decizie radicală, inclusiv la încheierea căsniciei și la un posibil divorț.

Cristina Demetrescu atrage atenția că acest lucru nu se limitează doar la relațiile sentimentale. Prieteniile, căsniciile sau colaborările profesionale pot fi, de asemenea, influențate de modul în care sunt exprimate anumite gânduri și sentimente.

Acum, Săgetătorii pot începe să observe urmările unor conversații purtate în această perioadă. Unele legături se pot consolida după clarificarea unor neînțelegeri, în timp ce altele pot trece prin schimbări dacă anumite adevăruri au fost spuse fără ocolișuri.

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