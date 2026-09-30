Iluzie optică virală | Doar 1 dintre 100 de oameni pot vedea numărul ascuns în această imagine

Iluzie optică virală | Doar 1 dintre 100 de oameni pot vedea numărul ascuns în această imagine
Rezolvă testul IQ în câteva secunde
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Iluziile optice sunt o provocare pentru cei care au o privire atentă și reușesc să observe detalii pe care ochiul le trece, de obicei, cu vederea. Imaginea de mai jos ascunde o cifră care nu este ușor de identificat la prima privire. Ai la dispoziție doar 25 de secunde pentru a o găsi.

Iluziile optice au la bază felul în care ochii și creierul colaborează pentru a interpreta ceea ce vedem. Atunci când o imagine conține forme, culori sau modele foarte asemănătoare, creierul poate procesa informația într-un mod care ne face să trecem cu vederea anumite detalii.

Astfel de teste pun la încercare modul în care creierul interpretează informațiile vizuale. Elementele asemănătoare și modul în care sunt așezate în imagine pot crea confuzie, făcând cifra ascunsă mult mai greu de observat. Tocmai de aceea, nu este suficient să privești imaginea în grabă.

Descopetă cifra care se ascunde în imagine

Pentru a rezolva provocarea, ai nevoie de concentrare și răbdare. Creierul trebuie să analizeze rapid formele și să facă diferența între detaliile importante și cele care au rolul de a distrage atenția. Exercițiile de acest tip pot fi, totodată, o modalitate simplă de a-ți antrena atenția și capacitatea de observare.

Înainte să începi, setează un cronometru pentru 25 de secunde și privește imaginea în ansamblu. Evită să te concentrezi prea mult asupra unui singur punct. În schimb, împarte mental fotografia în mai multe zone și verifică-le pe rând.

Dacă nu reușești să identifici cifra, încearcă o altă strategie. Cifra este camuflată printre celelalte elemente, iar asemănările dintre forme pot păcăli chiar și o privire atentă. Uneori, o simplă schimbare a modului în care privești imaginea poate face diferența și te poate ajuta să observi detaliul care ți-a scăpat inițial.

Ai reușit să rezolvi testul înainte ca timpul să expire? Dacă încă nu ai găsit răspunsul, mai aruncă o privire asupra imaginii. Cifra ascunsă este 2.

CITEȘTE ȘI: Test de logică | Doar un geniu poate găsi toate cele 5 diferențe dintre aceste 2 cântărețe

Test de inteligență | 1 + 6 = 8 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 1+5=2 într-o egalitate corectă
Test IQ cu chibrituri | Mutând un singur băț, transformați 1+5=2 într-o egalitate corectă
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică!
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică!
Test de inteligență | 1 + 6 = 8 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de inteligență | 1 + 6 = 8 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit
Test de logică | Doar un geniu poate găsi toate cele 5 diferențe dintre aceste 2 cântărețe
Test de logică | Doar un geniu poate găsi toate cele 5 diferențe dintre aceste 2 cântărețe
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 5 + 8 = 1
Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 5 + 8 = 1
SCANDAL pe holurile Parlamentului. Șoșoacă A URLAT la Mureșan înainte de vot
Mediafax
SCANDAL pe holurile Parlamentului. Șoșoacă A URLAT la Mureșan înainte de vot
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit
Gandul.ro
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați. S-au ales cu dosar penal
Adevarul
Cei doi tineri filmați făcând sex pe acoperișul unui bloc din Oradea au fost identificați. S-au ales cu dosar penal
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: e transformată total după ce a dispărut din lumina reflectoarelor
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, anunț despre planurile cu milionarul Dorin Mateiu: „Să trăiesc liber, departe de judecată”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România
Click.ro
„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Digi 24
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233 de voturi? Explicațiile foștilor judecători CCR
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Digi24
Surpriza hoților care au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din procesoare
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
Promotor.ro
Ultima zi în care posesorii de mașini vechi pot cumpăra rovinieta mai ieftin. De mâine, taxa de drum se scumpește
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
go4it.ro
Top 3 unelte Parkside disponibile în oferta Lidl pentru mai puțin de 100 de lei
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit
Gandul.ro
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Mediafax Italia
Ce să pui în coșul de cumpărături ca să trăiești mai mult?!
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.