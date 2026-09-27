Test de inteligență | 1 + 6 = 8 este greșit. Corectați egalitatea mutând un singur chibrit

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți propune astăzi o provocare care îți va pune la încercare atenția și logica. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma ecuația greșită 1 + 6 = 8 într-una corectă. Crezi că poți găsi răspunsul?

Exercițiul de astăzi este ceva mai dificil și necesită concentrare maximă. Testele de inteligență de acest tip sunt apreciate deoarece stimulează gândirea logică, spiritul de observație și capacitatea de rezolvare a problemelor. Cei care descoperă rapid soluția demonstrează o atenție deosebită la detalii.

Test de inteligență | 1 + 6 = 8 este greșit

La prima vedere, exercițiul pare simplu, însă poate da multă bătaie de cap. Regulile sunt clare: ai voie să muți un singur băț de chibrit pentru a obține o egalitate adevărată. Tocmai acest detaliu face testul atât de interesant.

Corectați egalitatea mutând un singur chibri

Dacă nu ai găsit încă rezolvarea, iată indiciul: ecuația este incorectă în forma inițială. Mutând un chibrit din cifra 8, aceasta se transformă în 9. În acest fel, operația devine 1 + 8 = 9, iar egalitatea este corectă.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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Test IQ exclusiv pentru genii | Mutați un singur chibrit, pentru a corecta 5 + 8 = 1