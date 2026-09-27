Alertă în Constanța! Doi minori au plecat dintr-un centru de plasament. Poliția are nevoie de ajutor să îi găsească

Polițiștii din Constanța desfășoară căutări pentru identificarea a doi adolescenți care au părăsit voluntar un centru de plasament din municipiu și nu s-au mai întors. Dispariția acestora a fost semnalată în noaptea de 27 septembrie, în jurul orei 00:30, când reprezentanții instituției au alertat autoritățile.

Cei doi minori sunt Abdula Ibram Alexandru, în vârstă de 14 ani, și Ambroze Ana Maria, în vârstă de 15 ani. Potrivit informațiilor transmise de oamenii legii, aceștia au plecat voluntar din centrul de plasament în cursul aceleiași zile și nu au mai revenit.

Doi minori au plecat dintr-un centru de plasament

Semnalmentele lui Abdula Ibram Alexandru indică o înălțime de aproximativ 1,57 metri și o greutate de 52 de kilograme. Adolescentul are ochii căprui și părul închis la culoare.

În ceea ce o privește pe Ambroze Ana Maria, aceasta are aproximativ 1,57 metri înălțime și 61 de kilograme. Minora are ochii căprui și părul șaten.

Poliția are nevoie de ajutor să îi găsească

Polițiștii continuă verificările pentru găsirea celor doi adolescenți și încearcă să stabilească toate împrejurările în care au plecat din instituția de ocrotire. Până la acest moment, niciunul dintre minori nu a revenit la centrul de plasament.

Autoritățile fac apel la cetățenii care dețin informații ce ar putea contribui la localizarea celor doi să contacteze de urgență poliția. Orice detaliu relevant poate fi transmis prin apel la numărul unic de urgență 112, pentru a sprijini demersurile de identificare și readucere în siguranță a minorilor.

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