Singura ispită de la Insula Iubirii care îl cunoștea pe Lorenzo înainte să ajungă în Thailanda: „Am și ieșit împreună”

Singura ispită de la Insula Iubirii care îl cunoștea pe Lorenzo înainte să ajungă în Thailanda: „Am și ieșit împreună”
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Lorenzo și Natasha Black. Sursa foto Colaj CANCAN
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O ispită masculină a scăpat un detaliu complet neașteptat despre Lorenzo, chiar în timpul unei discuții cu Nattasha Black. Se pare că cei doi se cunoșteau cu mult înainte să ajungă în Thailanda și chiar au ajuns să iasă împreună în oraș.

Ispita a recunoscut că l-a cunoscut pe Lorenzo pe TikTok, acolo unde obișnuiau să se joace împreună. Numai că partea cu adevărat interesantă a venit imediat după. Cei doi nu au rămas doar la interacțiunile de pe internet.

Alberto Grecu îl cunoștea pe Lorenzo înainte de Insula Iubirii

Cel care a făcut mărturisirea este Alberto Grecu. Ispita masculină a fost cea care a deschis subiectul despre Lorenzo și a lăsat să se înțeleagă faptul că între ei există o legătură mai veche.

Alberto Grecu: E bine Lorenzo?

Nattasha Black: Îl știi pe iubitul meu?

Alberto Grecu: Da, îl știu bine.

Nattasha Black: Da? Ok. Sper că e bine, nu știu.

Alberto Grecu: Eu îl știu de pe TikTok, mă jucam cu el.

Nattasha Black: Și ce părere ai?

Alberto Grecu: Ce părere am? E un băiat foarte ok. Am și ieșit împreună.

Nattasha Black: Aa, v-ați și văzut?

Alberto Grecu: Da, da. Îl știu. De asta te-am întrebat de el.

Nattasha Black: Ok.

Alberto Grecu: Dar ne jucam foarte mult pe TikTok. Acum nu prea a mai intrat și nu l-am mai nimerit.

Nattasha Black: Cine?

Alberto Grecu: El.

Nattasha Black: Păi ce să caute pe TikTok?

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Natasha Black, Lorenzo și Alberto Grecu

Natasha Black, Lorenzo și Alberto Grecu. Sursa foto Social media

Momentul în care Alberto a spus „Am și ieșit împreună” a schimbat imediat discuția. Nu mai era vorba doar despre un cunoscut de pe TikTok, ci despre o persoană pe care o întâlnise și în afara platformei.

Natasha Black i-a dat interdicție lui Lorenzo?!

Nattasha a vrut să afle mai multe, iar Alberto a insistat că îl știe pe Lorenzo de ceva timp.

Din discuția celor doi a reieșit că Lorenzo era mult mai prezent pe TikTok înainte să ajungă în Thailanda. Alberto a povestit că se juca frecvent cu el pe platformă, însă, în ultima perioadă, nu l-a mai întâlnit acolo.

Nattasha a venit rapid cu propria explicație și a sugerat că, odată cu relația lor, Lorenzo nu mai are același motiv să stea pe TikTok.

„Lorenzo făcea TikTok, acum nu mai face. Pentru că nu-i trebuie. Una e când ești singur și stai acolo, în vorbă, mai aia… Posibil (n.r. să agațe pe TikTok). Nu mai (n.r. stă pe platformă), acum ce să mai primească?”, a mărturisit Nattasha Black în cadrul unui testimonial din episodul doi.

VEZI ȘI: S-a aflat motivul pentru care Nattasha l-a acceptat pe Lorenzo, deși are copii: „Nu pot să mă las pe mine”
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