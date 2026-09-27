Ce face Majda Aboulumosha, când nu petrece cu Andreea Ibacka la LOFT. Nici n-ai zice că e mămică de adolescentă

Majda Aboulumosha, 38 de ani, de loc din exoticul Ploiești, este o prezență constantă în lumea mondenă a României. Ea și Andreea Ibacka au o relație de prietenie foarte strânsă, lumea le zice pe bună dreptate BFF. Dar Majda nu e doar actriță și prezentatoare TV, ci și mămică. Mămica unei simpatice fete, pe nume Jacqueline, care a împlinit anul acesta 13 ani. E firesc ca mămica Majda să-și educe tânăra odraslă în primii (și cei mai grei) ani ai adolescenței. Iată-le deci pe fete, surprinse de CANCAN.RO la un eveniment pentru copii (mai mult de fete) în Băneasa Shopping City.

Majda Aboulumosha și fiica ei par mai degrabă două bune prietene care au ieșit la un shopping prin Băneasa. Grație genelor sale bune, Majda arată fabulos la 38 de ani. Că vorbim de gene, trebuie să remarcăm ce frumos și le-a făcut Majda. Ea poartă o șapcă pe sub care poate arunca în voie ocheade, precum niște săgeți, iar genele uriașe accentuează privirea pe care din când în când Majda o lansează, cu ochii ei negri, misterioși, ca ai tuturor ploieștenilor.

Pe lângă blugii comozi și topul de un alb strălucitor, Majda poartă și un trenci de ploaie de culoarea fildeșului învechit, element vestimentar foarte la modă în perioada aceasta când toamna bate la ușă, oferind posibilități mult mai bogate femeilor care vor să se îmbrace și să se accesorizeze mai fantezist, pentru că vara, să fim serioși, mai mult de un tricou sau o cămașă n-ai cum să porți. Plus niște papuci din catifea roșie, stil loafers, care par extrem de comozi, ideali pentru o plimbare lungă pe coridoarele infinite din Băneasa mall.

Majda a ieșit cu fiica la mall

Cât despre Jacqueline, este asortată cu mama ei, poartă o jachetă cadrilată și bineînțeles jeanși, ca la o ieșire casual prin oraș. De remarcat că Majda își face timp pentru Jacqueline și merge ea personal cu fiica ei la evenimente. Bineînțeles că Majda a răsfățat-o, i-a luat și o ciocolată caldă. Între cele două fete pare să existe o prietenie, Majda nu o dădăcește pe fiica ei, cum fac multe mame atunci când fetele lor ajung la vârsta adolescenței. Par pur și simplu BFF. Adică, fără supărare pentru Andreea Ibacka, BFF oficială a Majdei.

Apropo de Andreea Ibacka, ea a lipsit de la eveniment, pentru că Majda și Jacqueline trebuie să aibă și chestiile lor exclusive, nu trebuie să vină prietenele mamei și să strice schema la eveniment, nu-i așa? Mămicile de adolescente știu despre ce vorbim 😀.

După eveniment fetele pleacă spre casă, probabil că în perioada aceasta, gospodina Majda (e renumită pentru unele rețete, gen musaca- așa cum puteți citi AICI) trebuie să mai stea și prin bucătărie, fiindcă e sezonul zacuștilor. Cu siguranță o va învăța și pe Jacqueline secretele unor preparate strașnice!

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