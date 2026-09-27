Ce face Majda Aboulumosha, când nu petrece cu Andreea Ibacka la LOFT. Nici n-ai zice că e mămică de adolescentă

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Majda Aboulumosha, 38 de ani, de loc din exoticul Ploiești, este o prezență constantă în lumea mondenă a României. Ea și Andreea Ibacka au o relație de prietenie foarte strânsă, lumea le zice pe bună dreptate BFF. Dar Majda nu e doar actriță și prezentatoare TV, ci și mămică. Mămica unei simpatice fete, pe nume Jacqueline, care a împlinit anul acesta 13 ani. E firesc ca mămica Majda să-și educe tânăra odraslă în primii (și cei mai grei) ani ai adolescenței. Iată-le deci pe fete, surprinse de CANCAN.RO la un eveniment pentru copii (mai mult de fete) în Băneasa Shopping City.

Majda Aboulumosha și fiica ei par mai degrabă două bune prietene care au ieșit la un shopping prin Băneasa. Grație genelor sale bune, Majda arată fabulos la 38 de ani. Că vorbim de gene, trebuie să remarcăm ce frumos și le-a făcut Majda. Ea poartă o șapcă pe sub care poate arunca în voie ocheade, precum niște săgeți, iar genele uriașe accentuează privirea pe care din când în când Majda o lansează, cu ochii ei negri, misterioși, ca ai tuturor ploieștenilor.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
10 poze

Majda Aboulumosha, prezentatoare TV și actriță

Pe lângă blugii comozi și topul de un alb strălucitor, Majda poartă și un trenci de ploaie de culoarea fildeșului învechit, element vestimentar foarte la modă în perioada aceasta când toamna bate la ușă, oferind posibilități mult mai bogate femeilor care vor să se îmbrace și să se accesorizeze mai fantezist, pentru că vara, să fim serioși, mai mult de un tricou sau o cămașă n-ai cum să porți. Plus niște papuci din catifea roșie, stil loafers, care par extrem de comozi, ideali pentru o plimbare lungă pe coridoarele infinite din Băneasa mall.

Majda a ieșit cu fiica la mall

Cât despre Jacqueline, este asortată cu mama ei, poartă o jachetă cadrilată și bineînțeles jeanși, ca la o ieșire casual prin oraș. De remarcat că Majda își face timp pentru Jacqueline și merge ea personal cu fiica ei la evenimente. Bineînțeles că Majda a răsfățat-o, i-a luat și o ciocolată caldă. Între cele două fete pare să existe o prietenie, Majda nu o dădăcește pe fiica ei, cum fac multe mame atunci când fetele lor ajung la vârsta adolescenței. Par pur și simplu BFF. Adică, fără supărare pentru Andreea Ibacka, BFF oficială a Majdei.

Majda Aboulumosha cu o ținută top!

Apropo de Andreea Ibacka, ea a lipsit de la eveniment, pentru că Majda și Jacqueline trebuie să aibă și chestiile lor exclusive, nu trebuie să vină prietenele mamei și să strice schema la eveniment, nu-i așa? Mămicile de adolescente știu despre ce vorbim 😀.

După eveniment fetele pleacă spre casă, probabil că în perioada aceasta, gospodina Majda (e renumită pentru unele rețete, gen musaca- așa cum puteți citi AICI) trebuie să mai stea și prin bucătărie, fiindcă e sezonul zacuștilor. Cu siguranță o va învăța și pe Jacqueline secretele unor preparate strașnice!

CITEȘTE ȘI:

Secretul de vară al Majdei Aboulumosha pentru o formă fizică de invidiat

NU RATA!

Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj strâns” lui Mahmut Orhan. Fetele vesele nu s-au dezlipit o clipă de cel mai viral DJ

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce face Connect-R în plin scandal mediatic! Când te lovește pofta, nu mai ții cont de nimic
Ce face Connect-R în plin scandal mediatic! Când te lovește pofta, nu mai ții cont de nimic
Lidia Buble, ”chitită” pe lux și tehnologie! Punct ochit, punct lovit!
Lidia Buble, ”chitită” pe lux și tehnologie! Punct ochit, punct lovit!
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună! Bruneta s-a lăudat în fața fostului soț cu noua achiziție
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună! Bruneta s-a lăudat în fața fostului soț cu noua achiziție
La 64 de ani, Dan Bittman le dă clasă puștilor cu 30 de ani mai tineri! Cum și-a făcut apariția rock star-ul în nordul Capitalei
La 64 de ani, Dan Bittman le dă clasă puștilor cu 30 de ani mai tineri! Cum și-a făcut apariția rock star-ul în nordul Capitalei
A apărut o nouă blondă în viața lui Cabral! Fostul soț al Andreei Ibacka a schimbat registrul! Șatena de la LOFT e istorie!
A apărut o nouă blondă în viața lui Cabral! Fostul soț al Andreei Ibacka a schimbat registrul! Șatena de la LOFT e istorie!
Ai băut aseară? Cât timp rămâne alcoolul în organism și când poți urca, de fapt, la volan
Mediafax
Ai băut aseară? Cât timp rămâne alcoolul în organism și când poți urca, de fapt, la volan
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Prosport.ro
Sharon Stone, mesaj direct pentru Sydney Sweeney după ce sportivele s-au revoltat pentru că a pozat goală: „Asumă-ți responsabilitatea”
Secretele uimitoarei șosele înghițită de Dunăre. Cum a fost clădit și cum a dispărut sub ape legendarul drum Széchenyi
Adevarul
Secretele uimitoarei șosele înghițită de Dunăre. Cum a fost clădit și cum a dispărut sub ape legendarul drum Széchenyi
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Digi24
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Dezvăluirea SURPRINZĂTOARE a Prințului Harry despre Archie și Lilibet
Mediafax
Dezvăluirea SURPRINZĂTOARE a Prințului Harry despre Archie și Lilibet
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Prosport.ro
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
Click.ro
Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Digi 24
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
Digi24
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Promotor.ro
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Doi canibali stau într-un pom. Pe jos trece un cavaler...
Primul obiectiv major este ca un robot umanoid să ucidă un soldat rus pe front
go4it.ro
Primul obiectiv major este ca un robot umanoid să ucidă un soldat rus pe front
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Descopera.ro
O nouă grupă de sânge a fost descoperită după jumătate de secol de întrebări
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
Gandul.ro
Grindeanu reacționează în scandalul presupuselor declarații ale ambasadoarei SUA în Grecia și condamnă manipularea din spațiul public în privința unei legături între PSD, ambasadoare și dărâmarea Guvernului Bolojan
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Mediafax Italia
ALERT! Ce se întâmplă acum cu conturile REVOLUT?! Și banii tăi pot fi vizați în acest moment
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Mediafax Spania
Cele mai SCUMPE și cele mai IEFTINE supermarketuri. Poți economisi 1.300 de euro pe an dacă știi asta!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.