La 64 de ani, Dan Bittman le dă clasă puștilor cu 30 de ani mai tineri! Cum și-a făcut apariția rock star-ul în nordul Capitalei

Dan Bittman este un artist de 64 de ani, aproximativ 76 de kilograme și un sex-appeal infinit. Cariera sa, întinsă pe decenii, este una de referință în istoria rockului românesc. La 64 de ani, Dan Bittman rămâne nu doar tânăr, ci extrem de tânăr. Zici că e în pragul unei a doua mid-life crisis! Mai ales după ce a fost surprins de CANCAN.RO în Mamaia în compania unei anume Andreea, tânără fizioterapeută din Constanța, cu care „Don” Bittman se pare că are o relație. În ciuda diferenței de vârstă! Ba din contră, diferența de vârstă e un avantaj, pentru că Bittman pare să fie cu adevărat liber de orice griji și pur și simplu își trăiește viața așa cum vrea.

Iată-l deci pe Dan Bittman la o plimbare solo prin peisajul de toamnă din nordul Capitalei. Cu o ținută sport, cu branduri pe care le-am tot văzut la Bittman de-a lungul vremii, doar lucruri de calitate. Poartă pantaloni lungi, asta după ce mai toată vara l-am zărit în bermude, precum un student. Chiar are alura unui student în aceste imagini, zici că se duce la o întâlnire în vreun parc, apoi niște săruturi pe bancă… Din discreție am întrerupt șirul pozelor, pentru că nu e treaba nimănui viața personală a acestei vedete a muzicii românești.

Priviți ce ocheadă șmecheroasă aruncă Bittman pe deasupra ochelarilor de soare! Ai impresia că a ieșit la agățat la propriu. Din fericire nu era nicio doamnă prin preajmă, altfel fizioterapeuta Andreea ar fi avut nevoie de o resuscitare urgentă. De fier să fii și n-ai cum să nu cedezi unui bărbat precum Dan Bittman! Artistul locuiește oficial singur într-un apartament din nordul Bucureștiului. În privința zvonurilor cum că fizioterapeuta vinde tot ce are prin Constanța și se mută la București, să aibă tot timpul din lume ca să-l trateze de dureri de șale pe Bittman, acestea până acum nu s-au concretizat, dar aveți mai jos două articole cu indicii privind viața secretă a lui. Bittman. Ne referim, desigur, la lista de cumpărături cam lungă a artistului, de parcă o femeie și-ar fi băgat coada și ar fi editat-o cu niște chestii absolut esențiale pentru o femeie… gen apă plată…

Și bineînțeles episodul când Dan Bittman a fost identificat în Băneasa Shopping City cumpărând haine de damă. Acum, probabil că nu există în România bărbat mai sigur pe sexualitatea sa, deci e imposibil ca artistul să fi decis subit că o schimbare de garderobă i-ar prinde bine. Nu, nu suntem acolo. Dar poate pentru o femeie importantă din viața sa, nu dăm nume, nu strică să faci niște cumpărături strategice. Stiletto incluși! – avem imaginile AICI.

Deci, e o plimbare de dinaintea unei „furturi” toride cu o misterioasă domnișoară, sau poate Dan bittman a plecat de-acasă ca orice bărbat combinat, sătul de cât se dă cu aspiratorul și cât se face ordine prin sertare. Cu alte cuvinte, o fi „intrat nora în vase” la Bittman acasă?

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