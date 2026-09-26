A apărut o nouă blondă în viața lui Cabral! Fostul soț al Andreei Ibacka a schimbat registrul! Șatena de la LOFT e istorie!

A divorțat anul acesta de Andreea Ibacka, femeia alături de care și-a petrecut 15 ani din viață și cu care are doi copii, pe Namiko și Tiago Transformările nu s-au oprit aici. Cabral a devenit dintr-o dată un party boy pe față. Apoi a slăbit… să zicem enorm, și a început să arate din nou precum luptătorul de kick-boxing de pe vremuri. Azi îl vedem pe Cabral, surprins de CANCAN.RO în zona Băneasa Shopping City, pe un motor Harley Davidson negru ca sufletul unui avocat de partaj. Poartă o cască foarte haioasă, cu motive sudamericane, gen Santa Muerte. Dar interesant este că a apărut o nouă blondă în viața lui!

Dar cu cine se vede Cabral? De data asta nu pare un „casting” obișnuit, cum am mai văzut vara asta în LOFT Mamaia, unde Cabral s-a „îndrăgostit” de câteva ori, în niște nopți de pomină, despre care evident CANCAN.RO a scris AICI. Nu, de data asta Cabral se vede cu o doamnă, care prin atitudine și comportament exclud orice relație fierbinte de genul celor din LOFT. Mai mult, se consumă doar apă plată. Pe scurt, nu e o întâlnire, e o ședință. Nu putem discerne discuția, nici nu ar fi în regulă să spionăm, însă la un moment dat se vedem cum Cabral face ochii mari, impresionat de ceea ce află de la doamna blondă.

În timpul discuției, Cabral Ibacka e uneori cu gândul puțin aiurea. Se gândește oare la șatena aceea din LOFT, sau poate are un atac de panică, speriat că-i zgârie cineva frumusețea de Harley Davidson pe care a lăsat-o parcată chiar în fața intrării la Băneasa Shopping City? Sau poate se gândește la pozele cu Andreea Ibacka în costum de baie, cu care vă puteți delecta AICI, pentru că chiar arată SUPER HOT. Mult mai hot decât orice șatenă, fie ea din LOFT sau nu. Să fie oare doamna blondă un specialist pe consiliere maritală? Sau poate e vorba de partajul cuplului Cabral-Andreea? Nu știm, putem doar să speculăm. Cert este că întâlnirea durează ceva, iar Cabral încearcă să fie atent.

În imagini se observă schimbarea dramatică la fața a lui Cabral. Profilul său este foarte diferit față de cel cu care eram obișnuiți. E practic un alt om, și la propriu și la figurat. Și, având în vedere situația împărțirii bunurilor cu Andreea, care a început încă din iulie 2025, cu multe luni înainte de anunțul oficial al divorțului, tragem concluzia că această transformare se întâmplă de mult mai mult timp decât ne puteam imagina. Rămâne de văzut cu ce ne va mai suprinde Cabral și mai ales ce rol are doamna blondă în aceste transformări.

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