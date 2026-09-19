Andreea Marin, așteptată ca la „private jet” pe Otopeni! Air Schengen pare creat special pentru Zâna Surprizelor

Cine a zis că Instagram e doar pentru Gen Z și că toți cei peste 50 de ani sunt pe Facebook? Andreea Marin contrazice ferm aceste informații, cu cei aproape 700k de followeri pe Instagram. CANCAN.RO a avut norocul s-o surprindă chiar când se întorcea dintr-una din numeroasele vacanțe pe care Zâna și le-a luat în vara aceasta. Andreea Marin are 51 de ani și poate fi dată oricând ca model de independență, siluetă, eleganță și bun-simț, chiar și femeilor de 30 de ani.

Andreea Marin a avut o vară ca la carte. Zici că și-a printat-o 3D, atât de la fix i s-a potrivit această perioadă. Fanii de pe Instagram s-au bucurat de un adevărat recital de fericire din partea Andreei. Au fost și câteva poze mai „naughty”, așa… în care Zâna și-a etalat formidabilele sale atuuri cu care a înzestrat-o Natura și care sunt încă acolo, neștirbite de schimbările de prefix. Nu e de mirare că au fost tornade de like-uri la ele.

Cât despre siluetă, Andreea Marin face de una singură ce mulți nu reușesc nici măcar cu noile și miraculoasele soluții injectabile. Reguli simple, gen sport și mișcare în fiecare zi, restricții de bun-simț, fără înfometare. CANCAN.RO v-a oferit toate detaliile în articolul de AICI.

Și uite-așa, sau „Just Like That…”, cum ar zice Carrie Bradshaw din Sex and the City, Andreea Marin coboară din avion însoțită de o prietenă și își face loc printre ceilalți pasageri sosiți dintr-o destinație mediteraneană, cel mai probabil. Poartă o pălărie Panama de pai, de culoarea fildeșului vintage, cu bandă mai închisă la culoare.

Un tricou haios, cu un imprimeu caricatural, fără îndoială un suvenir, cu ochelarii de soare atârnați la gât, o gentuță mică-mică doar pentru telefon și o geantă foarte practică pentru restul „nimicurilor” de care o doamnă nu se poate despărți. Dar nu e totul întâmplător. Ochelarii trag ușor de tot tricoul în jos, dezvăluind gâtul frumos al zeiței de la Surprize, Surprize! Iată un truc pe care nu prea îl mai vezi pe la Gen Z. Luați lecții, influencerițelor!

În rest, o cămașă cu imprimeuri, în caz că se face răcoare de la aerul condiționat în avion, o pereche de jeanși cât se poate de potriviți pentru un zbor de câteva ore și cam asta a fost. Păcat că n-am fost acolo în persoană, să descriem și parfumul.

Dar greul abia începe. Andreea Marin și tovarășa ei de călătorie (este bine să ai cu tine un interlocutor de nădejde în vacanțe) preiau bagajele de la bandă și apare șoferul, care le preia și le conduce cu tot alaiul la mașină, în parcare. Așteptăm următoarele postări cu Andreea la o binemeritată odihnă de după perioada vacanțelor și, desigur, eventuale proiecte noi pentru Zână. Dacă ar fi să ne permitem o sugestie, o zi la SPA…

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