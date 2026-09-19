Andreea Marin, așteptată ca la „private jet” pe Otopeni! Air Schengen pare creat special pentru Zâna Surprizelor

Andreea Marin, așteptată ca la „private jet” pe Otopeni! Air Schengen pare creat special pentru Zâna Surprizelor
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cine a zis că Instagram e doar pentru Gen Z și că toți cei peste 50 de ani sunt pe Facebook? Andreea Marin contrazice ferm aceste informații, cu cei aproape 700k de followeri pe Instagram. CANCAN.RO a avut norocul s-o surprindă chiar când se întorcea dintr-una din numeroasele vacanțe pe care Zâna și le-a luat în vara aceasta. Andreea Marin are 51 de ani și poate fi dată oricând ca model de independență, siluetă, eleganță și bun-simț, chiar și femeilor de 30 de ani.

Andreea Marin a avut o vară ca la carte. Zici că și-a printat-o 3D, atât de la fix i s-a potrivit această perioadă. Fanii de pe Instagram s-au bucurat de un adevărat recital de fericire din partea Andreei. Au fost și câteva poze mai „naughty”, așa… în care Zâna și-a etalat formidabilele sale atuuri cu care a înzestrat-o Natura și care sunt încă acolo, neștirbite de schimbările de prefix. Nu e de mirare că au fost tornade de like-uri la ele.

Cât despre siluetă, Andreea Marin face de una singură ce mulți nu reușesc nici măcar cu noile și miraculoasele soluții injectabile. Reguli simple, gen sport și mișcare în fiecare zi, restricții de bun-simț, fără înfometare. CANCAN.RO v-a oferit toate detaliile în articolul de AICI.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Andreea Marin cu o pălărie Panama pe Otopeni

Și uite-așa, sau „Just Like That…”, cum ar zice Carrie Bradshaw din Sex and the City, Andreea Marin coboară din avion însoțită de o prietenă și își face loc printre ceilalți pasageri sosiți dintr-o destinație mediteraneană, cel mai probabil. Poartă o pălărie Panama de pai, de culoarea fildeșului vintage, cu bandă mai închisă la culoare.

Un tricou haios, cu un imprimeu caricatural, fără îndoială un suvenir, cu ochelarii de soare atârnați la gât, o gentuță mică-mică doar pentru telefon și o geantă foarte practică pentru restul „nimicurilor” de care o doamnă nu se poate despărți. Dar nu e totul întâmplător. Ochelarii trag ușor de tot tricoul în jos, dezvăluind gâtul frumos al zeiței de la Surprize, Surprize! Iată un truc pe care nu prea îl mai vezi pe la Gen Z. Luați lecții, influencerițelor!

În rest, o cămașă cu imprimeuri, în caz că se face răcoare de la aerul condiționat în avion, o pereche de jeanși cât se poate de potriviți pentru un zbor de câteva ore și cam asta a fost. Păcat că n-am fost acolo în persoană, să descriem și parfumul.

Dar greul abia începe. Andreea Marin și tovarășa ei de călătorie (este bine să ai cu tine un interlocutor de nădejde în vacanțe) preiau bagajele de la bandă și apare șoferul, care le preia și le conduce cu tot alaiul la mașină, în parcare. Așteptăm următoarele postări cu Andreea la o binemeritată odihnă de după perioada vacanțelor și, desigur, eventuale proiecte noi pentru Zână. Dacă ar fi să ne permitem o sugestie, o zi la SPA…

Andreea Marin, mesaj despre schimbările din viața ei la final de vară: „M-a dus departe de mine, cea de ieri”

 

Andreea Marin, apariție spectaculoasă în costum de baie. Cum arată vedeta la 51 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mihai Bobonete, imagini greu de explicat în traficul bucureștean. Cât prinde la oră, Bobiță?!
Mihai Bobonete, imagini greu de explicat în traficul bucureștean. Cât prinde la oră, Bobiță?!
Tensiuni la Catedrală! Gigi Becali, toți suntem uneori nervoși, dar ce-ai avut cu bietul Rolls-Royce?
Tensiuni la Catedrală! Gigi Becali, toți suntem uneori nervoși, dar ce-ai avut cu bietul Rolls-Royce?
Cum se spală 500.000 euro, tutorial cu tatăl vloggerului Zbir. E mai simplu decât credeți!
Cum se spală 500.000 euro, tutorial cu tatăl vloggerului Zbir. E mai simplu decât credeți!
Valerie Lungu concurează la „Mall Express”. „Barbie de România”, de nerecunoscut fără machiaj! E altă persoană!
Valerie Lungu concurează la „Mall Express”. „Barbie de România”, de nerecunoscut fără machiaj! E altă persoană!
Orice ispită are ispitele ei. La ce a cedat Naba Salem? A ieșit la o cafea cu „brigada mondenă” și a renunțat la inhibiții
Orice ispită are ispitele ei. La ce a cedat Naba Salem? A ieșit la o cafea cu „brigada mondenă” și a renunțat la inhibiții
SURPRIZELE din lotul României. Cine a fost convocat să lupte pentru calificarea la Euro 2027
Mediafax
SURPRIZELE din lotul României. Cine a fost convocat să lupte pentru calificarea la Euro 2027
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
Gandul.ro
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu trece. M-am luptat cu totul!”
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Digi24
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Schimbare uriași în sport: Cu cine a bătut palma Kylian Mbappé
Mediafax
Schimbare uriași în sport: Cu cine a bătut palma Kylian Mbappé
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Vedeta a cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața radical. Dezvăluiri cutremurătoare
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
Click.ro
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Digi 24
Băsescu, întrebat ce pregătește Călin Georgescu: „Categoric va candida la prezidențiale. Simion se va orienta către altă funcție”
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Digi24
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a rămas aer în instalație
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
Promotor.ro
Un Ford EcoSport a fost transformat într-un monstru cu 6 roți. Consumul afișat surprinde
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
go4it.ro
Lidl lansează o carne hibridă „unică” ca răspuns la cererea online
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu Universul? Fizicienii nu reușesc să înțeleagă!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
Gandul.ro
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Mediafax Italia
A cunoscut-o pe româncă la matrimoniale și i-a trimis pe card... 400.000 de euro! Povestea e IREALĂ
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Mediafax Spania
Cea mai tare petrecere din anii '90 revine! Nimeni nu dormea, oamenii umblau dezbrăcați și nu existau reguli
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.