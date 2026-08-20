Andreea Marin continuă să-și surprindă admiratorii cu aparițiile sale. La 51 de ani, fosta prezentatoare TV și-a etalat silueta într-un costum de baie din două piese și a demonstrat că acordă o atenție deosebită stilului de viață sănătos. Vedeta se pregătește, totodată, pentru o nouă vacanță în Grecia.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, iar de-a lungul anilor a reușit să rămână în atenția publicului nu doar prin proiectele sale, ci și prin stilul de viață pe care îl promovează. Recent, vedeta a publicat în mediul online imagini în care apare în costum de baie, iar fotografiile au atras imediat atenția urmăritorilor săi.

Andreea Marin și-a etalat silueta în costum de baie

Fosta prezentatoare TV a optat pentru un costum de baie din două piese, care îi pune în evidență silueta. Apariția vine înaintea unei noi vacanțe, Andreea Marin anunțând că urmează să plece în Grecia. Vedeta pare să fie într-o formă fizică foarte bună și nu s-a ferit să le arate fanilor imagini din perioada în care se pregătește pentru concediu. La 51 de ani, Andreea Marin acordă în continuare o atenție deosebită modului în care se simte și arată, iar sportul face parte din rutina sa.

Cum se menține Andreea Marin în formă

Unul dintre secretele vedetei este mișcarea. Andreea Marin a vorbit de mai multe ori despre importanța unui stil de viață activ și le-a arătat urmăritorilor săi inclusiv antrenamentele pe care le face. Printre activitățile preferate se numără Pilatesul, sport pe care vedeta îl practică pentru a-și menține tonusul și mobilitatea. Recent, aceasta s-a filmat în timpul unui antrenament, demonstrând că sportul ocupă un loc important în rutina sa zilnică.

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