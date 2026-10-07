Natalie are 100 de ani și a dezvăluit obiceiurile pentru longevitate. Ce mănâncă în fiecare zi

Natalie are 100 de ani și a dezvăluit obiceiurile pentru longevitate. Ce mănâncă în fiecare zi
Ce fructe mănâncă femeia care a împlinit 100 de ani / Sursa foto: Colaj Cancan.ro / Today.com
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Natalie Groeger, care se apropie de vârsta de 101 ani, a dezvăluit care sunt obiceiurile pe care le consideră importante pentru longevitate. Născută în 1925, femeia a povestit cum arată alimentația sa, ce alimente consumă frecvent și cum își ocupă timpul la această vârstă. 

Alimentația a avut un loc important în rutina sa. Afinele se numără printre preferatele sale și ajung frecvent la micul dejun. Aceste fructe sunt apreciate pentru cantitatea mare de antioxidanți și sunt asociate în cercetări cu beneficii pentru sănătatea inimii, controlul glicemiei și funcționarea creierului. Natalie Groeger consumă, de asemenea, mere și avocado, alimente cunoscute pentru aportul lor nutritiv.

Ce alte obiceiuri are Natalie la 100 de ani

Centenara nu a considerat însă că o viață echilibrată presupune să renunțe complet la micile plăceri. Îi place ciocolata neagră, dar și baconul, pe care îl mănâncă fără să pretindă că este alegerea perfectă. Unul dintre mic dejunurile pe care le preferă conține două ouă prăjite, bacon și o chiflă englezească.

Mișcarea a fost o altă constantă. Natalie a iubit dansul de societate, iar duminicile erau rezervate pentru dans alături de soțul ei. Chiar și acum, în centrul rezidențial în care locuiește, participă la exerciții de dans realizate de pe scaun. Activitățile de acest tip pot susține echilibrul, coordonarea, sănătatea cardiovasculară și funcțiile cognitive.

Și-a păstrat mintea ocupată și prin hobby-uri. A învățat să tricoteze de la mama sa și a făcut de-a lungul anilor haine și obiecte pentru cei apropiați. Problemele la mâini au determinat-o să renunțe la acest obicei, însă acum joacă Solitaire pe tabletă și Canasta cu prietenii.

Poate cel mai valoros principiu al lui Natalie rămâne optimismul. Femeia spune că preferă să creadă că lucrurile vor fi bine, chiar și după perioade dificile. Această atitudine este asociată în cercetări cu o sănătate cardiovasculară mai bună și cu o speranță de viață crescută.

„Nu am nicio idee care este secretul. Trebuie doar să fii deschis la minte și să accepți viața așa cum este.”, a povestit Natalie pentru Today.

CITEȘTE ȘI: Băutura care te poate ajuta să îmbătrânești sănătos. Rețeta simplă recomandată de un nutriționist

Bryan Johnson, miliardarul care vrea să învingă îmbătrânirea, diagnosticat cu o boală autoimună: „Stomacul meu se mănâncă singur”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația
Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația
Alertă de coronavirus în Europa! Noua tulpină XFG, depistată în Marea Britanie
Alertă de coronavirus în Europa! Noua tulpină XFG, depistată în Marea Britanie
Fratele lui Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție”
Fratele lui Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție”
Vești bune pentru motocicliști! Ce schimbări îi așteaptă pe șoferii de motoare după noua lege
Vești bune pentru motocicliști! Ce schimbări îi așteaptă pe șoferii de motoare după noua lege
Ana a murit la doar 22 de ani după ce a fost lovită de fulger. Fosta regină a frumuseții se afla în curte cu nepoata ei
Ana a murit la doar 22 de ani după ce a fost lovită de fulger. Fosta regină a frumuseții se afla în curte cu nepoata ei
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Mediafax
Fostă regină a frumuseții, moartă la doar 22 de ani. Tragedia s-a petrecut sub ochii familiei
Senatoarea Victoria Stoiciu a depus un proiect de lege prin care se dezincriminează consumul de droguri. Importul și fabricarea de stupefiante vor fi sancționate cu o banală amendă. Proiectul e susținut de Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL)
Gandul.ro
Senatoarea Victoria Stoiciu a depus un proiect de lege prin care se dezincriminează consumul de droguri. Importul și fabricarea de stupefiante vor fi sancționate cu o banală amendă. Proiectul e susținut de Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL)
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
Adevarul
„Mașinile de sex” ale istoriei. Bărbații care au avut sute de copii și au lăsat urme în ADN-ul lumii
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
Click.ro
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
go4it.ro
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Senatoarea Victoria Stoiciu a depus un proiect de lege prin care se dezincriminează consumul de droguri. Importul și fabricarea de stupefiante vor fi sancționate cu o banală amendă. Proiectul e susținut de Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL)
Gandul.ro
Senatoarea Victoria Stoiciu a depus un proiect de lege prin care se dezincriminează consumul de droguri. Importul și fabricarea de stupefiante vor fi sancționate cu o banală amendă. Proiectul e susținut de Cristian Ghinea (USR) și Daniel Fenechiu (PNL)
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.