Natalie are 100 de ani și a dezvăluit obiceiurile pentru longevitate. Ce mănâncă în fiecare zi

Natalie Groeger, care se apropie de vârsta de 101 ani, a dezvăluit care sunt obiceiurile pe care le consideră importante pentru longevitate. Născută în 1925, femeia a povestit cum arată alimentația sa, ce alimente consumă frecvent și cum își ocupă timpul la această vârstă.

Alimentația a avut un loc important în rutina sa. Afinele se numără printre preferatele sale și ajung frecvent la micul dejun. Aceste fructe sunt apreciate pentru cantitatea mare de antioxidanți și sunt asociate în cercetări cu beneficii pentru sănătatea inimii, controlul glicemiei și funcționarea creierului. Natalie Groeger consumă, de asemenea, mere și avocado, alimente cunoscute pentru aportul lor nutritiv.

Ce alte obiceiuri are Natalie la 100 de ani

Centenara nu a considerat însă că o viață echilibrată presupune să renunțe complet la micile plăceri. Îi place ciocolata neagră, dar și baconul, pe care îl mănâncă fără să pretindă că este alegerea perfectă. Unul dintre mic dejunurile pe care le preferă conține două ouă prăjite, bacon și o chiflă englezească.

Mișcarea a fost o altă constantă. Natalie a iubit dansul de societate, iar duminicile erau rezervate pentru dans alături de soțul ei. Chiar și acum, în centrul rezidențial în care locuiește, participă la exerciții de dans realizate de pe scaun. Activitățile de acest tip pot susține echilibrul, coordonarea, sănătatea cardiovasculară și funcțiile cognitive.

Și-a păstrat mintea ocupată și prin hobby-uri. A învățat să tricoteze de la mama sa și a făcut de-a lungul anilor haine și obiecte pentru cei apropiați. Problemele la mâini au determinat-o să renunțe la acest obicei, însă acum joacă Solitaire pe tabletă și Canasta cu prietenii.

Poate cel mai valoros principiu al lui Natalie rămâne optimismul. Femeia spune că preferă să creadă că lucrurile vor fi bine, chiar și după perioade dificile. Această atitudine este asociată în cercetări cu o sănătate cardiovasculară mai bună și cu o speranță de viață crescută.

„Nu am nicio idee care este secretul. Trebuie doar să fii deschis la minte și să accepți viața așa cum este.”, a povestit Natalie pentru Today.

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