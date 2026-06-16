Alimentul recomandat de Cornelia și Lupu Rednic. Produsul care le-a schimbat radical stilul de viață

Cornelia și Lupu Rednic au făcut câteva schimbări importante în stilul lor de viață. Deși mulți ar crede că este vorba despre o dietă strictă, ei bine, interpreții de muzică populară au introdus în alimentația lor un aliment banal, dar care a adus numai beneficii.

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Cei doi interpreți de muzică populară sunt discreți, însă recent au vorbit despre stilul lor de viață. Aceștia au recunoscut că au avut multe schimbări importante pentru longevitate și echilibru. Mulți apropiați au crezut că este vorba despre un regim strict sau o dietă minune, însă realitatea este alta. Cântăreții au introdus un aliment banal și au subliniat că de când îl consumă au observat schimbări uriașe.

Alimentul recomandat de Cornelia și Lupu Rednic

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu de mai bine de 30 de ani. Soliștii au decis să își schimbe stilul de viață, așa că au introdus de ceva timp în alimentația lor germeni de grâu. Deși pare un produs banal, a avut efecte incredibile asupra organismului lor.

Am făcut o schimbare în stilul nostru alimentar și, de la o vreme, consumăm germeni de grâu. Multe persoane ne-au întrebat despre ce este vorba. Practic este vorba despre a mânca enzimele vii, care ajută enorm organismul. Germenii de grâu poți să îi faci acasă, singur. Nu este neapărat nevoie să îi cumperi din magazin. Luați grâu bio, îl spălați bine. Trebuie să stea în apă mai mult, ca bobul de grâu să poată absorbi umiditatea. Îl strecori, apoi îl lași pe masă să încolțească într-un bol. Într-un interval de șase sau opt ore el a încolțit. Se pot consuma pe parcursul a două săptămâni, dacă îi ții la frigider. Nu își pierd proprietățile. Știu că și lucerna este la fel de bună… Dacă ai pe zi la mesele tale două, a declarat Cornelia Rednic pentru VIVA.

Deși au fost reticenți la început, au observat rezultate uluitoare la anumite persoane, așadar au hotărât să încerce și ei.

După ce am văzut rezultate extraordinare la alte persoane, atunci am înțeles cum corpul se regenerează în acest mod, prin consumarea acestor germeni de grâu, care sunt extraordinar de buni. De aceea vrem să afle și alte persoane care nu știu sau care sunt sceptici, cum am fost noi la început, a mai adăugat ea.

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