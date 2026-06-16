Acasă » Știri » Alimentul recomandat de Cornelia și Lupu Rednic. Produsul care le-a schimbat radical stilul de viață

Alimentul recomandat de Cornelia și Lupu Rednic. Produsul care le-a schimbat radical stilul de viață

De: Denisa Crăciun 16/06/2026 | 06:20
Alimentul recomandat de Cornelia și Lupu Rednic. Produsul care le-a schimbat radical stilul de viață
Cornelia și Lupu rednic, aliment recomandat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cornelia și Lupu Rednic au făcut câteva schimbări importante în stilul lor de viață. Deși mulți ar crede că este vorba despre o dietă strictă, ei bine, interpreții de muzică populară au introdus în alimentația lor un aliment banal, dar care a adus numai beneficii.

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai longevive cupluri din România. Cei doi interpreți de muzică populară sunt discreți, însă recent au vorbit despre stilul lor de viață. Aceștia au recunoscut că au avut multe schimbări importante pentru longevitate și echilibru. Mulți apropiați au crezut că este vorba despre un regim strict sau o dietă minune, însă realitatea este alta. Cântăreții au introdus un aliment banal și au subliniat că de când îl consumă au observat schimbări uriașe.

Alimentul recomandat de Cornelia și Lupu Rednic

Cornelia și Lupu Rednic formează un cuplu de mai bine de 30 de ani. Soliștii au decis să își schimbe stilul de viață, așa că au introdus de ceva timp în alimentația lor germeni de grâu. Deși pare un produs banal, a avut efecte incredibile asupra organismului lor.

Am făcut o schimbare în stilul nostru alimentar și, de la o vreme, consumăm germeni de grâu. Multe persoane ne-au întrebat despre ce este vorba. Practic este vorba despre a mânca enzimele vii, care ajută enorm organismul. Germenii de grâu poți să îi faci acasă, singur. Nu este neapărat nevoie să îi cumperi din magazin. Luați grâu bio, îl spălați bine. Trebuie să stea în apă mai mult, ca bobul de grâu să poată absorbi umiditatea. Îl strecori, apoi îl lași pe masă să încolțească într-un bol. Într-un interval de șase sau opt ore el a încolțit. Se pot consuma pe parcursul a două săptămâni, dacă îi ții la frigider. Nu își pierd proprietățile. Știu că și lucerna este la fel de bună… Dacă ai pe zi la mesele tale două, a declarat Cornelia Rednic pentru VIVA.

Deși au fost reticenți la început, au observat rezultate uluitoare la anumite persoane, așadar au hotărât să încerce și ei.

După ce am văzut rezultate extraordinare la alte persoane, atunci am înțeles cum corpul se regenerează în acest mod, prin consumarea acestor germeni de grâu, care sunt extraordinar de buni. De aceea vrem să afle și alte persoane care nu știu sau care sunt sceptici, cum am fost noi la început, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Dieta lui Lupu Rednic. Alimentul-minune care l-a ajutat să slăbească: ”În fiecare dimineață!”

Mama lui Lupu Rednic a făcut închisoare! Care e motivul: „Orice părinte face tot ce-i mai bun pentru copilul lui”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are planuri mari
Știri
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are…
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Știri
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Mediafax
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde...
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”
Gandul.ro
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind din memorie seria „Harry Potter” colegilor de suferință
Adevarul
Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri de sănătate și siguranță
Mediafax
Pentru ce să nu folosești niciodată folia de aluminiu, ca să eviți riscuri...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisirea lui Mihai Găinușă despre Șerban Huidu: „Dormeam în aceeași cameră. A fost ca un frate pentru mine”
Click.ro
Mărturisirea lui Mihai Găinușă despre Șerban Huidu: „Dormeam în aceeași cameră. A fost ca un...
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de anunț! Ce i-a cerut Nicușor Dan
Digi 24
Soția lui Adrian Veștea a aflat că el e premier cu 10 minute înainte de...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui Adrian Veștea”
Gandul.ro
Stenograme din ședința PNL. Rareș Bogdan, reacție acidă: „Am văzut atacuri suburbane la adresa lui...
ULTIMA ORĂ
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun ...
Ispita care a făcut furori în Thailanda este noua prezentatoare meteo de la Antena 1! Andreea Crăciun are planuri mari
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!
Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam ...
Cât a plătit acest român pentru o singură felie de pizza, în Aeroportul Otopeni: „Dacă luam una întreagă, se ducea bugetul de concediu”
Trei zodii au parte de o schimbare majoră. După 16 iunie, viața lor se simplifică
Trei zodii au parte de o schimbare majoră. După 16 iunie, viața lor se simplifică
Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia ...
Cine deține cele mai importante recorduri din istoria Cupei Mondiale? Germania a depășit Brazilia la un capitol uriaș
Zodiile care pot da lovitura financiară în următoarele săptămâni. Au șanse mari să câștige la Loto
Zodiile care pot da lovitura financiară în următoarele săptămâni. Au șanse mari să câștige la Loto
Vezi toate știrile