Dieta lui Lupu Rednic. Alimentul-minune care l-a ajutat să slăbească: ”În fiecare dimineață!”

Lupu Rednic își dorește să facă o schimbare radicală în viața lui. Interpretul de muzică populară a vorbit despre dieta la care a apelat la cei 56 de ani. Află în articol!

Soțul Corneliei Rednic vrea să își îmbunătățească forma fizică așa că s-a pus pe slăbit. Dieta începută oferă deja rezultate, dar bunătățile făcute de soție îi dau bătăi de cap.

Dieta lui Lupu Rednic

Artistul a mărturisit că își începe dimineața cu o masă ușoară formată din două ouă fierte și o bucată de brânză. Mai apoi, Lupu Rednic nu mai consumă nimic până la ora 16:00. A doua masă din zi este formată din untură de porc pe pâine și un păhărel de horincă.

„De pildă, în fiecare dimineață, mănânc vreo două ouă fierte, dar moi, cu o bucată de brânză, poate fi și cu mucegai. Ca să fac o glumă, vă spun că eu mănânc și dacă e stricată. După această masă, de la orele 10.00, nu mai mănânc însă nimic până la ora 16.00. Atunci, îmi pun pe felii de pâine, din aceea bună, cu semințe, untură de porc de Mangalița, e foarte sănătoasă. De fapt, e cea mai sănătoasă grăsime. În plus, eu am o vorbă: untura e bună numai în tigaie! Pe pâine mai pun și sare, piper și boia, pentru un gust grozav. Alături, tai felii de ceapă”, a spus Lupu Rednic pentru click.ro.

După cum vă spuneam, bunătățile preparate de Cornelia Rednic îi pun piedici, iar cearta apare imediat. Artistul o roagă mereu pe soția lui să nu mai prepare tot felul de gustări în fața cărora nu poate rezista.

„Soția mea Cornelia face niște bunătăți! I-am și zis să nu mai facă nimic, că iar mă îngraș! Mă tot îmbie cu prăjituri cu ciocolată, cu dovleac. Cum să reziști?”, a mai spus artistul.

