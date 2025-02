Cornelia și Lupu Rednic, povestea din spatele succesului. Întâlnirea lor a fost orchestrată de divinitate: „A fost mâna lui Dumnezeu”

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” a fost una captivantă, ce i-a avut ca protagoniști pe celebrii Cornelia și Lupu Rednic. În cadrul unei discuții de excepție, cei doi artiști au vorbit despre viața lor, despre cariera muzicală și despre provocările pe care le-au întâlnit de-a lungul timpului. Cornelia și Lupu Redic sunt unul lângă altul de 32 de ani, iar întâlnirea lor consideră că a fost „mâna lui Dumnezeu”.

Sâmbătă, 15 februarie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care în rolul de invitați au fost Cornelia și Lupu Rednic. În cadrul podcast-ului, cei doi au avut multe povești interesante de împărtășit. Printre altele, aceștia au povestit și cum drumurile lor s-au intersectat în viață și cum întâlnirea lor a fost, de fapt, mâna lui Dumnezeu.

Așa cum spuneam, în cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Cornelia și Lupu Rednic au fost invitații lui Adrian Artene. Împreună de 32 de ani, cei doi au trecut prin multe împreună, iar viața le-a scos în drum numeroase provocări, însă mereu au reușit să le depășească pe toate.

Aceștia consideră că întâlnirea lor, atât în ceea ce privește povestea de iubire, cât și activitatea artistică, a fost orchestrată de divinitate. Deși veneau din lumi total diferite și inițial nimeni nu le-a acordat prea multe credit, aceștia au reușit să demonstreze că sunt de neoprit.

„Adrian Artene: Vorbeai de accident. A fost întâlnirea voastră accident sau a fost mâna lui Dumnezeu?

Cornelia Rednic: Mâna lui Dumnezeu.

Adrian Artene: Cum v-ați întâlnit?

Cornelia Rednic: Știi de ce a fost mâna lui Dumnezeu? Pentru că eu sunt o fată crescută la Sighetul Marmației, nu sunt vreo prințesă, cum văd că se obișnuiește să se spună, dar am fost un copil singur la părinți, într-o familie bună, cu posibilități. Am învățat foarte bine la școală întotdeauna. Îți dai seama că ai mei aveau alte gânduri cu mine, nu să mă mărit la 17 ani.

Lupu Rednic: Și aici intervin. Iar tu să știi de unde vin eu. Soția e modestă, dar și eu vreau să fiu la fel. Eu m-am născut, eu țin minte când mâncam toți în familie cu o lingură mare de argint, icre negre. Și bunicul zicea, ia cu lingura, ia cu lingura. Parcă și acum îl aud vorbind. Iar vinul de Bordeaux de 50 de ani, să-l bem cu fingea, adică cu cana aia. Ia cu fingea. Și de acolo vin eu, să știi, să n-avem discuții.

Cornelia Rednic: Și ce mă întărește cel mai tare, ce îmi întărește convingerea asta… e faptul că eu cântam de mică, eram vocea numărul unu la liceu pedagogic, la Sighetul Marmației, unde eu făceam, mă rog, din clasele primare. Dar eu nu m-am gândit vreodată că voi face din a cânta o meserie. Și eram pasionată de muzica ușoară. Muzica ușoară și folk. Astea mi-au plăcut mie la începuturi. Nici de cum n-am crescut cu muzica populară. Ai mei iubitori de cântec popular, dar eu n-am avut niciodată vreo atracție pentru acest gen de muzică.

Și ne-am căsătorit fără ca eu să… faptul că Lupu cânta la vioară n-a cântărit absolut deloc în toată treaba asta. A fost o chestie pur și simplu, era ceva al lui. Și odată repeta în casă, exersa într-o zi la vioară și am spus că știu și eu cântecul ăsta. M-a pus să-l cânt cu el și a zis, dar tu chiar ai voce. Eu zic, da, am voce, dar nu-mi place muzica asta. Și atunci el a fost foarte inspirat și am mers la festival, practic m-a luat pe sus, și ne-am prezentat la festivalul de la Cicârlă. Nu știu, nu mai știu de capul meu nimic, ideea este că am fost luată pe sus, dusă acolo. Lup a crezut foarte tare în noi, atunci zicea el, convins, așa că noi vom fi cap de afiș. Era o chestie în perioada aia să fii cap de afiș, să știe lumea de tine. Asta visa el pentru noi și spunea el – acolo vom ajunge. Înseamnă că eu în neștiința mea am râs pentru că n-am crezut în asta. Am zis… Din ce, din doi amărâți tineri, din ce să iasă mari vedete sau mari valori?

Și când am primit primele aplauze pe scena, atunci a fost momentul, doar atunci a fost momentul în care am simțit că asta va fi viața noastră și acesta este motivul pentru care spun că este mâna lui Dumnezeu. Noi astăzi suntem reprezentanți ai Maramureșului istoric. Suntem interpreți autentici de cântec popular, pentru că și la evenimentele private noi cântăm tot în formula tradițională, nu ne-am abătut de la asta. Evident că eu pe lângă asta am și alte proiecte în care sunt implicată, dar cântecul popular din Maramureș este sacru pentru noi”, a povestit Cornelia Rednic.