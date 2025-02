Părinții Corneliei Rednic nu au fost de acord ca fiica lor să se mărite cu Lupu Rednic. Dezvăluiri la ALTCEVA cu Adrian Artene

Cornelia și Lupu Rednic sunt un exemplu rar de stabilitate atât în viața personală, cât și în carieră. Cu peste 30 de ani de căsnicie și o carieră solidă în muzica populară, cei doi artiști demonstrează că succesul se construiește prin muncă, seriozitate și respect reciproc. Invitați în cadrul podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene, aceștia și-au deschis sufletul și au dat amănunte „din casă”.

Într-o lume în care relațiile se destramă tot mai ușor, iar valorile tradiționale sunt adesea considerate învechite, Cornelia și Lupu Rednic reușesc să îmbine armonios viața de familie cu cea artistică. Deși meseria lor presupune călătorii frecvente, spectacole și un program solicitant, cei doi artiști au găsit mereu echilibrul necesar pentru a-și menține relația puternică. În ciuda provocărilor, au rămas uniți și au dovedit că dragostea autentică poate rezista testului timpului.

Părinții Corneliei Rednic nu au fost de acord cu relația ei la început, considerând că viitorul ei ar trebui să urmeze un drum mai stabil și predictibil. Așa cum mulți părinți își doresc siguranță pentru copiii lor, și ei au privit cu reținere alegerea fiicei lor de a-și lega viața de un artist. Totuși, tatăl ei a înțeles că unele lucruri sunt predestinate și i-a oferit un sfat important: indiferent de cum vor evolua lucrurile, cel mai important este să își păstreze demnitatea și respectul, atât față de sine, cât și față de ceilalți.

De-a lungul anilor, cei doi artiști au întâmpinat provocări, inclusiv scepticismul celor din jur. La începutul carierei lor, meseria de interpret de muzică populară nu era privită cu aceeași seriozitate ca alte ocupații, însă perseverența și dedicarea i-au ajutat să-și câștige respectul publicului și al colegilor de breaslă. Astăzi, muzica lor nu doar că rezonează cu românii de pretutindeni, dar este și apreciată pe scene internaționale, prin turnee care duc folclorul autentic din Maramureș până în America.

Pentru că știi, în lumea, în ziua de azi, oamenii nu prea mai sunt serioși. Nu prea tratează totul cu seriozitate. Noi suntem foarte serioși, foarte punctuali, suntem muncitori. Astea sunt niște lucruri învechite pentru unii. Adică unora chiar le părem demodați. Dar nouă nu ne pasă. Pentru că noi așa am crescut, cu valorile astea am crescut și asta știm. Și așa merg lucrurile bine. Nu poți să aduni ani de carieră, treizeci și de ani de carieră, tratând totul cu neseriozitate sau doar să-ți faci tu treaba ta, interesul tău și să nu fii atent la cel de lângă tine, nu se poate.”, a spus Cornelia în cadrul podcastului Altceva , moderat de Adrian Artene.

„Părinții mei n-au fost de acord, pentru că e și normal să nu fi fost de acord eu, să fi fost în locul lor. Aveam exact aceeași atitudine, însă totodată tatăl meu a zis că poate asta ne-i dat și dacă nu mă înțelege va fi bine și dacă nu mă înțelege nu o să fim nici primii, nici ultimii care se vor despărți. Așa că iată, dar atâta ne-a zis să nu ne facem de rușine și să fim mereu de cinste prin tot ceea ce facem. Și am muncit mult să știi, adică să ajungem aici.

Un alt aspect definitoriu al parcursului lor este păstrarea valorilor moștenite din familie. Educația bazată pe respect, muncă și seriozitate i-a ghidat în toate aspectele vieții, iar aceste principii le-au asigurat stabilitatea atât pe scenă, cât și acasă. Spre deosebire de tendințele moderne, care pun accent pe succesul rapid și superficial, Cornelia și Lupu Rednic au demonstrat că autenticitatea și integritatea sunt fundamentale pentru o carieră de lungă durată.

„Iar la începuturile noastre, chiar neamuri mai râdeau de noi, că noi în Maramureș, zice, ce servici ai? Cântăret, interpret. Nu, dar servicii. Înțelegi. Nu, dar noi, așa cum zice Cornele, că multă lume mai zice, cum te… Li se pare totul că e normal să o iurozi, nu? E multă muncă, multe sacrificii, dar în primul rând am fost serioși, am păstrat cu sfințină tot ce are Mara Mureșul voievodal, cântece populare de acolo. El a Radăcina de la firul ierbei.”, a ținut să sublinieze și Lupu Rednic.