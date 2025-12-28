Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ora

Un incendiu de proporții a izbucnit duminică într-un depozit amplasat pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 al Capitalei, generând o intervenție amplă a pompierilor și un nivel ridicat de alertă pentru populație.

Fumul dens, vizibil de la mare distanță, a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă.

Alertă extremă în București

Primele informații transmise de pompieri indică faptul că incendiul a izbucnit într-un spațiu de depozitare cu o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. În interior se aflau materiale sanitare, mase plastice și alte produse combustibile, ceea ce a favorizat dezvoltarea rapidă a flăcărilor și producerea unor degajări masive de fum. Situația a impus mobilizarea unui număr considerabil de echipaje.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică”, au transmis reprezentanții ISU București – Ilfov.

Un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc

Echipajele au organizat un dispozitiv circular de intervenție pentru a limita propagarea focului și pentru a putea acționa simultan din mai multe direcții. Deși în unele comunicări inițiale a fost menționat un număr de șase autospeciale, bilanțul final al forțelor mobilizate confirmă prezența celor 16 autospeciale de stingere, alături de tehnică specializată și echipe de salvatori pregătite pentru situații complexe.

Pentru protecția populației, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către locuitorii din Sectorul 6 și zonele adiacente.

„Incendiu major cu degajări mari de fum produs la un depozit – zona Bd. Ilia Maniu. Ocoliți/ evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul oficial.

Traficul în zonă a fost restricționat pentru a facilita accesul autospecialelor, iar locuitorii au fost sfătuiți să închidă ferestrele și să reducă expunerea la fum. Până în acest moment nu au fost raportate victime, însă pompierii continuă operațiunile de stingere și verificare a eventualelor focare ascunse. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și evaluarea zonei afectate.

