Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim omagiu copleșitor

Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Colegii săi de breaslă, îndurerați de această pierdere, au organizat un omagiu pentru momentul în care își vor lua adio de la artist.

Ion Drăgan a fost un artist iubit de români, iar fanii și toți cei care l-au cunoscut personal sunt îndurerați de această pierdere neașteptată. Toți cei care l-au iubit au venit la căpătâiul său să își ia adio, iar imaginile durerii sunt greu de privit. În curte, candelele aprinse și coroanele depuse de apropiați și admiratori au transformat locul într-un spațiu al reculegerii și al respectului.

Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor

Curtea locuinței artistului este plină de zeci de candele și de coroane, iar Ion Drăgan a fost îmbrăcat în costum popular. Maestrul va fi condus pe ultimul drum astăzi, 28 decembrie 2025, iar cortegiul funerar va pleca de la casa acestuia din comuna Bălești.

Colegii săi din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și a Școlii Populare de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu îi vor aduce un ultim omagiu pentru dragostea cu care a slujit folclorul.

Cortegiul funerar a pornit la ora 12:00 pe ultimul drum al lui Ion Drăgan. Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica parohială „Nașterea Maicii Domnului” iar înmormântarea în Cimitirul Parohiei Bălești.

Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, și a fost găsit de tatăl lui în locuința sa din Bălești. Chiar înainte de a se stinge, el a fost colindat și a purtat o discuție telefonică cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist Doina Gorjului.

