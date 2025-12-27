Acasă » Știri » Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună”

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 16:20
Ion Drăgan a lăsat multă durere în urmă. Celebrul interpret de muzică populară s-a stins pe data de 25 decembrie 2025 și a șocat pe toată lumea care a avut ocazia să îl cunoască. O celebră interpretă de muzică populară își strigă durerea în mediul online, după această pierdere. 

Pierderea artistului a lăsat multă durere în urmă și întrebări fără răspuns. Nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales pentru că Ion Drăgan era bine și fusese colindat înainte cu puțin timp să se stingă. Cel care a făcut descoperirea tristă a fost chiar tatăl lui. 

Fanii, familia, prietenii și colegii de breaslă sunt îndurerați de dispariția lui Ion Drăgan. Printre aceștia se numără și Loredana Streche, cea care a format o echipăm pe scenă cu regretatul artist. 

Artista a transmis un mesaj pentru cel alături de care a încântat oameni, atunci când apăreau pe scenă: 

„Ce făcuși, nănucule?
Ce ți-aș mai da un telefon să te cert că nu te ții de plan și că ai întârziat… dar de data asta te-ai grăbit și ți-au crescut aripi de înger! Ți-ai luat bilet doar pentru dus…  … ai fost jumătatea mea mai bună pe scenă, eram echipa perfectă, mi-ai fost ca un frate! Ce mă fac cu dorul tău? Te voi căuta cu privirea prin toate emisiunile, avem amintiri împreună din orice colț de țară, dar de ieri te voi găsi doar lipit de sufletul meu…În inima ta mare a încăput toată lumea, ai trăit pentru toți și prea puțin pentru tine! Și pentru asta mi se sfâșie inima, meritai mai mult și mai bun de la noi toți! … dar ne vom revedea! Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău frumos, nănucule!”.

Loredana Streche, mesaj cutremurător pentru Ion Drăgan. Sursă: Instagram
Și Ornela Pasăre, colegă de breaslă cu regretatul artist, a vorbit despre legătura pe care a avut-o cu el. 

„Îl cunoșteam de copil pe Ion Drăgan, am participat și la câteva concursuri împreună. Era un suflet foarte frumos și un coleg deosebit.  

Ultima dată ne-am văzut de curând la niște filmări de sărbători, era așa de vesel și de energic, chiar a făcut spectacol la filmări, îmi aduc aminte că m-a luat pe mine și pe câteva colege lângă el pe scenă la ultima noastră filmare, parcă știa că este ultima noastră întâlnire pe pământ.  Moartea lui a fost una fulgerătoare, am rămas șocată când am primit vestea, eram la masa de Crăciun în momentul când am aflat, nu am mai putut nici să mănânc în acel moment, m-am întristat tare. Cu toții am rămas șocați de moartea lui care ne-a luat prin surprindere, mai ales că el niciodată nu s-a plâns că e bolnav sau că îl doare ceva, mereu era cu zâmbetul pe buze și cu o energie atât de frumoasă și vesel mereu. Era un coleg cu cei șapte ani de acasă, niciodată nu a deranjat pe nimeni, a ajutat pe toată lumea când i s-a cerut ajutorul și nu a uitat niciodată de unde a plecat, era un artist cu adevărat.  Chiar rămân cu niște amintiri triste și dureroase  de sărbători. Anul trecut, am pierdut-o pe bunica mea de sărbători și anul acesta pe colegul nostru”, a declarat Ornela Pasăre pentru click.ro. 

Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: „Ne-ai distrus pe toți” 

Când și unde va fi înmormântat Ion Drăgan. Apropiații artistului au făcut anunțul

