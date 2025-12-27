Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan, cu o zi înainte de înmormântarea acestuia: „Ne-ai distrus pe toți”

Ion Drăgan s-a stins din viață pe data de 25 decembrie 2025 și a lăsat în urmă multă durere și întrebări fără răspuns. Toți cei care l-au cunoscut personal, dar și fanii, sunt îndurerați de această pierdere neașteptată. Sora lui, răvășită de durere, a transmis un mesaj cutremurător.

Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost colindat. Mai mult, chiar tatăl lui a fost cel care l-a găsit fără suflare pe artist în locuința din comuna Bălești, județul Gorj. Colegii de scenă, fanii și familia sunt îndurerați de această pierdere neașteptată.

Mesajul postat de sora artistului Ion Drăgan

Printre cele mai afectate persoane se numără sora artistului. Femeia duce cu greu această durere, iar acest Crăciun a fost unul negru pentru ea. Sora lui Ion Drăgan a postat mai multe fotografii alături de el și a transmis un mesaj emoționant, cu doar o zi înainte de înmormântare:

„Nu te voi uita niciodată, îngerul meu păzitor! Ne-ai distrus pe toți, te-ai dus lângă Lori și lângă mama (…) Îngerul meu păzitor! Of, Doamne, ce durere ne-ai lăsat”, a fost mesajul transmis de sora lui Ion Drăgan.

După aflarea veștii triste, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

CITEȘTE ȘI:

Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Boala gravă de care a suferit Ion Drăgan. A avut nevoie de 5 operații: ”Doream din toată inima să treacă”