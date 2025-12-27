Imaginile durerii: zeci de coroane de flori au fost aduse la priveghiul artistului Ion Drăgan! Este doliu masiv în comuna Bălești, după Crăciun

Coroanele funerare și luminile candelelor au înlocuit atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă în comuna Bălești, unde familia, prietenii și admiratorii se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum pe Ion Drăgan.

Comunitatea locală trăiește momente de profundă tristețe după dispariția neașteptată a îndrăgitului interpret de muzică populară.

Imagini de la priveghiul artistului Ion Drăgan

La priveghiul artistului s-au strâns numeroși oameni care au dorit să fie alături de familie în aceste clipe grele. Ion Drăgan a fost găsit fără viață chiar în ziua de Crăciun de către tatăl său, la doar câteva ore după ce participase la colindat, așa cum obișnuia în fiecare an.

Vestea morții sale a șocat întreaga comunitate, mai ales că nimic nu părea să prevestească tragedia.

Înmormântarea cântărețului este programată pentru duminică, la cimitirul din Bălești. Până atunci, cei care doresc să își ia rămas bun de la artist o pot face la locuința acestuia, unde a fost depus trupul neînsuflețit.

În curte, candelele aprinse și coroanele depuse de apropiați și admiratori au transformat locul într-un spațiu al reculegerii și al respectului.

Porțile casei sunt deschise pentru toți cei care vor să îi aducă un ultim omagiu. Pe gard a fost prins un steag negru de doliu, alături de o fotografie a interpretului, iar zeci de lumânări, flori și coroane stau mărturie pentru impactul pe care Ion Drăgan l-a avut asupra celor din jur.

Atmosfera este una apăsătoare, marcată de durerea celor care l-au cunoscut și l-au apreciat de-a lungul timpului.

Doliu masiv în comuna Bălești

Imaginile surprinse la priveghi reflectă suferința profundă a comunității, cu atât mai intensă cu cât artistul petrecuse Ajunul Crăciunului alături de familie și prieteni, colindând și bucurându-se de sărbători.

Nimeni nu și-ar fi putut imagina că acelea aveau să fie ultimele sale momente alături de cei dragi. În Ajun, Ion Drăgan postase și un mesaj pe rețelele de socializare, în care transmitea urări de bine tuturor celor care îl urmăreau:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și bucurii”.

Câteva ore mai târziu, artistul era găsit fără suflare.

Pe lângă activitatea sa artistică, Ion Drăgan era cunoscut și ca profesor de canto. A format numeroși tineri talentați, cărora le-a transmis nu doar tehnici vocale, ci și valori legate de respectul pentru scenă și pentru public. Foștii săi elevi îl descriu ca pe un mentor dedicat, capabil să vadă dincolo de voce și să modeleze caractere cu răbdare și blândețe.

CITEŞTE ŞI: Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt

Ultimele imagini cu Ion Drăgan în viață. Cu cine s-a întâlnit artistul înainte să facă infarct