Acasă » Exclusiv » Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”

Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”

De: Georgiana Ionita 28/12/2025 | 13:28
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Raluka (36 de ani), lasă în urmă un an intens, plin de transformări, lecții și decizii importante. Artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre provocările din 2025, despre vulnerabilitate, sărbători petrecute pe scenă și planurile pentru 2026.

Raluka face bilanțul unui an care a pus-o față în față cu limitele sale, dar i-a adus și claritate. 2025 a fost pentru artistă o perioadă de tranziție, cu momente intense, lecții asumate și decizii despre care spune că au ajutat-o să se reașeze atât profesional, cât și personal. Într-un interviu acordat CANCAN.RO, cântăreața vorbește deschis despre limitele pe care a învățat să le pună, sărbătorile de iarnă și planurile pe care le are pentru 2026, inclusiv lansarea unui album internațional care marchează un nou capitol în cariera sa.

2025, un an de tranziții și lecții asumate

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine? Care au fost momentele cele mai frumoase și provocările care te-au învățat ceva nou?

RALUKA: 2025 a fost un an intens, dar extraordinar. As putea spune ca a fost un an de tranzitite. Am avut parte de multe schimbări, unele ușoare, altele provocatoare, dar fiecare mi-a adus câte o lecție. Cele mai frumoase momente au fost cele petrecute cu oamenii mei apropiați, când am simțit că totul se așază firesc.

CANCAN.RO: Ce lecții importante ai tras din experiențele tale din acest an?

RALUKA: Am învățat că lucrurile bune vin când nu forțezi nimic. Când încetezi să lupți împotriva ritmului vieții, începi să vezi direcțiile reale. Am învățat să spun „nu” cu mai multă ușurință și să pun limite fără vină. Și mai ales că vulnerabilitatea e o resursă, nu o slăbiciune- exista in continuare o greutate de a o arata, dar fac eforturi.

A petrcut Crăciunul pe scenă, în Piața Consituției

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru sărbători? Ai tradiții sau obiceiuri care nu lipsesc niciodată?

RALUKA: De Crăciun am cântat în Piața Constituției, la Targul de Craciun din Bucuruesti. După am stat cu familia, ne-am bucurăm de momentele alea simple pe care le apreciez tot mai mult. De Revelion am trei concerte, deci intru în noul an exact așa cum îmi place: în mijlocul publicului, cu adrenalină și recunoștință.

CANCAN.RO: Care sunt obiectivele tale pentru 2026, atât pe plan profesional, cât și personal?

RALUKA: Profesional, va fi un an în care lansez multă muzică. Am pregătit piese noi, proiecte special gândite și, cel mai important, albumul în limba engleză , “Balance”— un pas mare pentru mine și o direcție în care cred cu toată inima. Personal, îmi propun mai mult spațiu mental: să-mi protejez timpul, energia și liniștea. Să investesc în lucrurile care mă hrănesc creativ.

VEZI ȘI: Ce face Raluka atunci când nu filmează la Pro TV: „Un copil te face să fii prezent”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
Exclusiv
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025
Exclusiv
Top 25 fete pe care le-am fotografiat în 2025 la plajă – Imaginile anului 2025
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri....
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au ...
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” ...
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în ...
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a ...
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ...
Alertă extremă în București: un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu a luat foc. Detalii de ultimă ora
Vezi toate știrile
×