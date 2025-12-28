Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”

Raluka (36 de ani), lasă în urmă un an intens, plin de transformări, lecții și decizii importante. Artista vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre provocările din 2025, despre vulnerabilitate, sărbători petrecute pe scenă și planurile pentru 2026.

Raluka face bilanțul unui an care a pus-o față în față cu limitele sale, dar i-a adus și claritate. 2025 a fost pentru artistă o perioadă de tranziție, cu momente intense, lecții asumate și decizii despre care spune că au ajutat-o să se reașeze atât profesional, cât și personal. Într-un interviu acordat CANCAN.RO, cântăreața vorbește deschis despre limitele pe care a învățat să le pună, sărbătorile de iarnă și planurile pe care le are pentru 2026, inclusiv lansarea unui album internațional care marchează un nou capitol în cariera sa.

2025, un an de tranziții și lecții asumate

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine? Care au fost momentele cele mai frumoase și provocările care te-au învățat ceva nou?

RALUKA: 2025 a fost un an intens, dar extraordinar. As putea spune ca a fost un an de tranzitite. Am avut parte de multe schimbări, unele ușoare, altele provocatoare, dar fiecare mi-a adus câte o lecție. Cele mai frumoase momente au fost cele petrecute cu oamenii mei apropiați, când am simțit că totul se așază firesc.

CANCAN.RO: Ce lecții importante ai tras din experiențele tale din acest an?

RALUKA: Am învățat că lucrurile bune vin când nu forțezi nimic. Când încetezi să lupți împotriva ritmului vieții, începi să vezi direcțiile reale. Am învățat să spun „nu” cu mai multă ușurință și să pun limite fără vină. Și mai ales că vulnerabilitatea e o resursă, nu o slăbiciune- exista in continuare o greutate de a o arata, dar fac eforturi.

A petrcut Crăciunul pe scenă, în Piața Consituției

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru sărbători? Ai tradiții sau obiceiuri care nu lipsesc niciodată?

RALUKA: De Crăciun am cântat în Piața Constituției, la Targul de Craciun din Bucuruesti. După am stat cu familia, ne-am bucurăm de momentele alea simple pe care le apreciez tot mai mult. De Revelion am trei concerte, deci intru în noul an exact așa cum îmi place: în mijlocul publicului, cu adrenalină și recunoștință.

CANCAN.RO: Care sunt obiectivele tale pentru 2026, atât pe plan profesional, cât și personal?

RALUKA: Profesional, va fi un an în care lansez multă muzică. Am pregătit piese noi, proiecte special gândite și, cel mai important, albumul în limba engleză , “Balance”— un pas mare pentru mine și o direcție în care cred cu toată inima. Personal, îmi propun mai mult spațiu mental: să-mi protejez timpul, energia și liniștea. Să investesc în lucrurile care mă hrănesc creativ.

VEZI ȘI: Ce face Raluka atunci când nu filmează la Pro TV: „Un copil te face să fii prezent”