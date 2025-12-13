Acasă » Exclusiv » Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: „Un copil te face să fii prezent”

Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: „Un copil te face să fii prezent”

De: Georgiana Ionita 13/12/2025 | 07:50
Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: Un copil te face să fii prezent
Raluka (35 de ani) vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ce înseamnă pentru ea rolul de nașă și felul în care venirea pe lume a fiului celei mai bune prietene i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Artista ne dezvăluie și câteva secrete de frumusețe, dar și cum arată meniul ei după ce a eliminat definitiv carnea din alimentație.

Raluka a devenit mama spirituală a lui Aris, fiul celei mai bune prietene ale sale, Ana Baniciu, anul trecut. De atunci, vedeta spune că viața ei s-a transformat: ea, ca persoană, a descoperit un munte de blândețe și răbdare înăuntrul său, dar și dorința de a trăi mai mult în prezent. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre responsabilitatea acestui rol, dar și despre acele lucruri din viața ei care o fac să arate și să se simtă bine, în fiecare zi.

 

„Să fii acolo când copilul va crește și va avea nevoie de un reper în plus”

CANCAN.RO : Cum te simți în calitate de nașă? Ce înseamnă pentru tine acest rol și ce responsabilități ai simțit că vin cu el?
Raluka: E un rol cald, emoționant. Pentru mine, a fi nașă înseamnă să fii un sprijin discret, dar prezent. Să fii acolo când copilul va crește și va avea nevoie de un reper în plus. Simt o responsabilitate frumoasă: să ofer bunătate, echilibru și un model sincer de viață.

CANCAN.RO:  Ce ai descoperit despre tine în timp ce interacționai cu bebelușul prietenei tale, Ana?
Raluka: Am descoperit-o pe Ana în acest rol și este extraordinară. Un copil te face să fii prezent, să te oprești, să respiri altfel. Mi-am dat seama de mult că pot fi mult mai calmă decât mă credeam și că instinctele apar imediat, fără să le forțezi. Am descoperit lucrurile acestea încă de când s-a născut primul meu nepot.

CANCAN.RO:  Cum reușești să-ți păstrezi energia și forma fizică, în condițiile în care viața de artist e haotică?
Raluka: La mine, sincer, probabil gena este foarte bună. Iar în rest, încerc să mănânc cât mai curat și să dorm ori de câte ori prind ocazia. Nu țin diete, nu am rutine complicate. Reușesc să îmi ascult corpul destul de des și să îi dau ceea ce cere.

Raluka a devenit vegetarian în urmă cu câțiva ani

CANCAN.RO:  Spuneai, în trecut, că ai renunțat la carne. Cum arată alimentația ta acum? Ai vreun „secret” al siluetei?
Raluka: Mănânc în continuare cât mai echilibrat și cât mai puțin procesat. Mult verde, multe legume, proteine din surse alternative și porții moderate. În momentul în care decizi să treci la o alimentație vegetariană trebuie să te documentezi puțin cu ce poți înlocui anumite alimente. Dacă există un „secret”, acela e constanța și faptul că ascult ce-mi cere corpul. Și hidratarea e esențială pentru energie și pentru cum te simți în pielea ta.

CANCAN.RO:  La capitolul frumusețe, care sunt obiceiurile sau ajutoarele tale în acest sens? Ești pro sau contra botox și fillere?
Raluka: Cred în îngrijire atentă și în igiena atentă a tenului. Nu demonizez botoxul sau fillerele, nu pot spune că nu sunt de acord, pentru că tot ce e făcut cu limită și nu se observă nu cred că deranjează în general. Problema intervine când se exagerează, femeile sunt frumoase și fără buze imense sau pomeți ridicați. Trebuie doar să începem să avem încredere în noi și să ne placă ceea ce vedem în oglindă, pentru că ne-am obișnuit cu niște filtre care ne-au distorsionat realitatea.

