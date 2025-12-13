Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă

BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă

13/12/2025
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce, în această zi de vineri, bancul zilei. Protagonistul este celebrul nostru personaj Bulă, iubita lui, Bubulina, și ceața densă care pare să persiste și în România, dar și în Balcani! Hai să râdem împreună în rândurile următoare!

– Bubulino, ce ceață densă afară!

– Dar ce ai pățit, Bulă?

– Am ieșit afară, m-am dus la magazin după pâine și acum, când am intrat pe ușă, mi-am dat seama că m-am întors cu bere.

Bulă se duce la doctor și află că mai are doar 24 de ore de trăit. Ajuns acasă, îi spune soției:
– Bubulino, mai am doar 24 de ore de trăit. Hai să facem dragoste!
– Bine, Bulă! Sigur, cum să nu..
După 6 ore, Bulă se duce la ea și îi spune:
– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trait. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o data?
Bubulina este din nou de acord. Mai târziu, cand se duce la culcare, Bulă se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.
– Bubulino, te rog, hai să o facem încă o data înainte să mor!
– Bineînțeles, dragul meu.
Și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi, soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat, se tot foiește în pat, neputând să adoarmă. Când vede ca au mai rămas doar 4 ore, o trezește pe Bubulina:
– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea?…
– Uite care e problema, Bulă dragă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață. Tu, nu!

Ursul, vulpea și lupul se întâlnesc în pădure

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

Soția, soțul și mâncarea

– Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?
– Cu cât ești tu mai gras, cu atât par eu mai slabă…

