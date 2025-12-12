BANCUL ZILEI | Socoteli financiare pentru cadourile de Crăciun

Dacă ai nevoie de o pauză de râs sau pur și simplu vrei să-ți înseninezi ziua, ai ajuns în locul potrivit! Ne apropiem de weekend și trebuie să includem și o porție de zâmbete pentru a ne simți cât mai bine.

Am făcut socotelile pentru de cadourile Crăciun, şi conform calculelor mele, îmi permit să îmi iau cadou doar mie.

Bulă la frizerie.

În timp ce era tuns, pe scaunul de lângă el se așază , să se tundă directorul institutiei unde lucra.

Frizerita care-l tundea pe Bulă se pregătește să-l dea pe Bulă cu gel și apă de păr în cap.

Directorul vede cu coada ochiului și zice cu un aer foarte important :

– Mie să nu-mi dați cu porcării din alea în cap, că de câte ori îmi dați, îmi zice nevastă-mea că miros ca în bordel .

Frizerița care îl tundea pe Bulă se uită cu un aer vinovat la Bulă și îi zice:

– Vă rog să mă scuzați, nu v-am întrebat dacă dumneavoastră vreți să vă dau sau nu…

Bulă zâmbeste si zice:

– Stați liniștită domnișoară. La mine puteți să dați , cât vreți… Nevastă-mea nu știe cum miroase în bordel!

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.

Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:

– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Soțul este destul de grav bolnav și medicul este chemat de urgență.

Acesta il consultă, după care începe să scrie o rețetă.

– Doctore, îl roagă soția, fii sincer cu mine și spune-mi adevărul, scapă sau nu?

– Păi…

– Nu, serios, trebuie neapărat să știu!

– Păi…

– Doctore, mi s-a oferit un chilipir, o rochie de mătase neagră superbă. Îmi trebuie sau nu?

O familie de români se prăbușește cu un mic avion pe o insulă pustie în ocean.

Nevasta îi face reproșuri soțului pilot:

– De ce nu ai fost atent la zbor?

– Încercam să-mi amintesc dacă am plătit facturile la gaze și curent și am fost o clipă distras!

– Și le-ai plătit?

– Nu!

– Slavă Domnului, înseamnă că or să ne găsească!

