BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac

Indiferent cât de încărcată e ziua, o porție bună de râs poate schimba totul. Bancurile de mai jos îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor oferi câteva momente de relaxare. Așadar, pregătește-te să te binedispui și să te lași purtat de umor!

– Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?

– Cu cât ești tu mai gras, cu atât par eu mai slabă…

Alte bancuri amuzante

– Tu de cât timp ai permisul?

– De două săptămâni!

– Și ai făcut accident deja?!

– Da, dar din vina celuilalt!

– Ce-a făcut?

– M-a lăsat să conduc…

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Soția lui Ilie intră nervoasă în cameră:

– Ce faci, mă, de două ore cu telefonul?!

– Mă documentez!

– Pe TikTok?!

– Da, învăț cum să repar robinetul!

– Și ai învățat ceva?

– Da, că mai bine chem un instalator, că dansatul nu-l repară!

Cercetătorii ardeleni au făcut următorul calcul.

România produce cam 800 mii de tone de prune anual.

Dacă românii nu se hapsânesc să facă dulcețuri, compoturi și alte dulcegării aceasta cantitate de prune s-ar transforma in 80 mii tone de țuică de prune.

La un preț mediu de 10 euro litru de țuică rezultă 800.000.000 euro. Cam 50 km de autostradă.

Problema e că producția e egală cu consumul.

No, vedeți de ce România nu are autostrăzi.

– Bulă, ți-ai făcut temele?

– Nu, mamă, că m-a durut capul!

– Și ai luat ceva?

– Da, pauză!

– Și capul?

– Încă doare când mă întrebi de teme.

Dorel la un interviu de angajare.

Angajatorul:

– Dorel, cum te descurci cu tehnologia?

Dorel:

– Excelent!

Angajatorul:

– Dă-mi un exemplu.

Dorel:

– De exemplu, ieri am închis Zoom-ul de nervi, că nu mă asculta nimeni!

Angajatorul:

– Și ai rezolvat problema?

Dorel:

– Da, acum vorbesc singur, dar măcar mă înțeleg!

CITEȘTE ȘI: BANC | Femeile și anunțurile matrimoniale

BANC | „Bulă, sunt cea mai grozavă tipă cu care ai fost!”