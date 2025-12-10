Acasă » Bancuri » BANC | Narcisistul Bulă și vitrinele magazinelor

BANC | Narcisistul Bulă și vitrinele magazinelor

De: Irina Maria Daniela 10/12/2025 | 07:10
BANC | Narcisistul Bulă și vitrinele magazinelor

Dragi cititori, în această zi de iarnă calendaristică, echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros care să vă încălzească sufletele cu o porție bună de râs! Azi ne amuzăm pe seama celebrului și narcisistului Bulă, care se admiră prea mult în vitrine și ne dă pe spate cu replica lui.

Bulă cel narcisist mergea pe stradă. Strada este plină de magazine, Bula privește vitrinele. Dar nu pentru a vedea ce este expus în ele, ci pentru a se privi pe sine. La un moment dat, exclamă:

– Sincer să fiu, m-aș cumpăra dacă n-aș fi atât de scump!

Alte bancuri amuzante

– Iubitule, mă iubești?

– Da.

– Promiți că te lași de fumat?

– Da.

– Și de băut?

Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine marii aleși ai destinului
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

– Și de băut mă las!

– Îmi dai tot salariul mie?

– Da.

– Nu o să te mai uiți după femei?

– Nu o să mă uti!

– Ți-ai dat și viața pentru mine?

– Normal că da!!! Ce să fac cu așa viață?

Care este „cea mai mișto vârstă”

Am ajuns la cea mai mișto vârstă! Găsesc foaia și pierd pixul. Când găsesc pixul, nu mai știu unde am pus foaia! Și când în sfârșit găsesc totul… uit ce trebuia să scriu!

„Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez? 

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu. 

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea. 

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame. 

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

BANCUL ZILEI | „Iubita mea, o să te fac să-ți pierzi mințile!”

Bancul începutului de săptămână | Chinezii, rușii, românii și refacerea economiei mondiale

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | „Iubitule, mă iubești?”
Bancuri
BANC | „Iubitule, mă iubești?”
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
Bancuri
BANCUL ZILEI | Care este „cea mai mișto vârstă”, de fapt
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
Mediafax
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape...
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Gandul.ro
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite în pragul morții. „Cazul ne-a amuțit”
Adevarul
„Iadul de la Nuci”, locul unde zeci de animale subnutrite au fost găsite...
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea economică. „O structură vie”
Digi24
Planul de pace revizuit al Volodimir Zelenski: interese globale, garanții de securitate, redresarea...
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din Viena
Mediafax
Ferrari-ul parcat pe balcon: Cazul incredibil care a pus pe jar autoritățile din...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
Click.ro
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt...
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
Digi 24
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric,...
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Digi24
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
go4it.ro
Robotul Optimus al celor de la Tesla a avut unele probleme într-o prezentare
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Gandul.ro
Cele 2 electrocasnice care nu trebuie pornite în același timp. Mulți români fac această greșeală
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fosta vedetă a României și-a bătut mama și copilul! „Am ordinul de protecție, căci a fost emis ...
Fosta vedetă a României și-a bătut mama și copilul! „Am ordinul de protecție, căci a fost emis pe 6 luni”
„A zis că dacă vreau să mă las de gimnastică mă omoară.” Noi acuzații grave la adresa antrenoarei ...
„A zis că dacă vreau să mă las de gimnastică mă omoară.” Noi acuzații grave la adresa antrenoarei Camelia Voinea
Test IQ doar pentru genii | Care dintre aceste 4 pahare se va umple primul?
Test IQ doar pentru genii | Care dintre aceste 4 pahare se va umple primul?
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!
E acuzat de crimă, dar fanele sunt moarte după el! Cine este Luigi, tânărul de 27 de ani, care l-ar ...
E acuzat de crimă, dar fanele sunt moarte după el! Cine este Luigi, tânărul de 27 de ani, care l-ar fi ucis pe șeful unei companii mari
Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Autoritățile din Spania au declarat ...
Alertă maximă din cauza epidemiei de pestă porcină africană. Autoritățile din Spania au declarat stare de urgență
Vezi toate știrile
×