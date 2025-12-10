BANC | Narcisistul Bulă și vitrinele magazinelor

Dragi cititori, în această zi de iarnă calendaristică, echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros care să vă încălzească sufletele cu o porție bună de râs! Azi ne amuzăm pe seama celebrului și narcisistului Bulă, care se admiră prea mult în vitrine și ne dă pe spate cu replica lui.

Bulă cel narcisist mergea pe stradă. Strada este plină de magazine, Bula privește vitrinele. Dar nu pentru a vedea ce este expus în ele, ci pentru a se privi pe sine. La un moment dat, exclamă:

– Sincer să fiu, m-aș cumpăra dacă n-aș fi atât de scump!

Alte bancuri amuzante

– Iubitule, mă iubești?

– Da.

– Promiți că te lași de fumat?

– Da.

– Și de băut?

– Și de băut mă las!

– Îmi dai tot salariul mie?

– Da.

– Nu o să te mai uiți după femei?

– Nu o să mă uti!

– Ți-ai dat și viața pentru mine?

– Normal că da!!! Ce să fac cu așa viață?

Care este „cea mai mișto vârstă”

Am ajuns la cea mai mișto vârstă! Găsesc foaia și pierd pixul. Când găsesc pixul, nu mai știu unde am pus foaia! Și când în sfârșit găsesc totul… uit ce trebuia să scriu!

„Sunt fierbinte”

Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:

-Bună ziua…

-Sunt fierbinte, ce doriți?

-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.

-Alo? Aș dori…

-Alo… sunt fierbinte…

-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:

-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.

-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.

BANC- Leana și prietena

Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.

– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?

– E sticlar, răspunde ea.

– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?

– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână!

