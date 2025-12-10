Traficul a fost blocat pe Valea Oltului. O cisternă cu GPL a avut pierderi de gaz, la ieșirea din Călimănești către Sibiu

Traficul rutier pe drumul național DN 7, la ieșirea din stațiunea Călimănești către Sibiu, a fost complet blocat marți după-amiază, în zona kilometrului 200+080.

Incidentul a fost provocat de o autocisternă încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL), la care au fost observate scăpări de substanțe. Autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert pentru populația din zonă, avertizând asupra riscului.

O cisternă cu GPL a avut pierderi de gaz

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a precizat că, din primele informații, nu au fost identificate persoane care să necesite îngrijiri medicale. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri din Râmnicu Vâlcea, dotate cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție rapidă și o autospecială CBRN.

„Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranță pe o rază de 200 de metri și se acționează cu jet pulverizat asupra părții superioare a cisternei”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

La locul incidentului au ajuns și pompierii voluntari din Călimănești, echipaje ale poliției rutiere și reprezentanți ai Drumurilor Naționale. Pentru transvazarea gazului, autoritățile au solicitat o cisternă suplimentară și o autospecială dotată cu roboți, care urmau să ajungă în zonă. Direcția Regională Drumuri și Poduri Craiova a estimat că circulația ar putea fi reluată în condiții normale după aproximativ patru ore.

Poliția a transmis, la rândul său, detalii despre incident.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat că este vorba despre o autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanţe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din judeţul Bihor. La faţa locului intervin poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea, precum şi poliţişti din Călimăneşti şi Brezoi. De asemenea, pompierii militari vâlceni acţionează pentru asigurarea măsurilor de protecţie şi intervenţie”, a precizat IPJ Vâlcea.

Polițiștii au recomandat șoferilor să folosească rute alternative până la redeschiderea traficului.

Traficul a fost blocat pe Valea Oltului

Circulația pe DN 7 – Valea Oltului a fost reluată miercuri dimineață, după ora 01:30, conform anunțului DRDP Craiova. Incidentul a fost cauzat de o defecțiune tehnică la autocisterna aflată la ieșirea din Căciulata, spre Sibiu, care a dus la pierderi de GPL. Pentru siguranța participanților la trafic, autoritățile au decis închiderea circulației pe ambele sensuri până la remedierea problemei.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), pompierii au acționat permanent la fața locului, pulverizând apă pe cisternă pentru dispersarea controlată a gazului. Traficul a fost închis pe tronsonul Boița – județul Vâlcea, începând de marți, ora 15:00, și pe timpul nopții, pentru prevenirea unor accidente. Autovehiculele au fost redirecționate pe rute alternative, precum DN 1 Veștem – Brașov, DN 7 → DN 67 (Budești) → Târgu Jiu sau DN 7 → DN 64 Drăgășani → județul Olt.

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă, iar în sprijinul echipelor de intervenție au fost trimise autospeciale suplimentare de la ISU Brașov și ISU Sibiu. Incidentul a fost gestionat fără victime, iar circulația pe Valea Oltului a revenit la normal în cursul nopții.

