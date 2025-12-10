Acasă » Știri » TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România. Cine e cântăreața care măsoară doar 1.49m înălțime

TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România. Cine e cântăreața care măsoară doar 1.49m înălțime

De: Alina Drăgan 10/12/2025 | 08:15
TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România. Cine e cântăreața care măsoară doar 1.49m înălțime
TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România
O vorbă spune că esențele tari se țin în sticluțe mici și pare că se aplică și în cazul unor vedete din România. Multe dintre cele mai cunoscute artiste din țară facă parte din categoria persoanelor destul de scunde, dar asta nu pare să le deranjeze sau să le încurce deloc. Iată topul celor mai scunde vedete din România.

Pe lista celor mai scunde vedete din România se regăsesc unele dintre cele mai îndrăgite personaje din spațiul monden. În cazul lor, talentul este invers proporțional cu înălțimea. Nu măsoară prea mult, dar asta nu le-a oprit să devină unele dintre cele mai mari nume din industrie.

TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România

Topul celor mai scunde vede din România este deschis de Irina Rimes. Ea este cea mai minionă vedetă din showbizul autohton, având o înălțime de 1,49 m. Ei bine, cântăreața nu este deloc complexată de acest lucru și se bazează mai mult pe talentul ei uriaș.

„Mă simt la fel de sexy și când port tocuri, și când am în picioare talpă joasă. Nu cred că am fost vreodată complexată de înălțime”, a declarat Irina Rimes.

În topul celor mai scunde vedete, Irina Rimes este urmată de Andreea Antonescu. Cântăreața are o înălțime de 1,53 m. Deși a recunoscut că este complexată de înălțimea ei, artista a găsit trucul perfect: tocuri cât mai înalte.

Pe podium în topul celor mai scunde vedete se înscrie și Ami (Andreea Ioana Stanciu), cu o înălțime de 1,54 m. Și ea a recunoscut că a avut un complex legat de înălțime în adolescență, însă ulterior a înțeles că acest aspect nu contează.

TOP 10 | Cele mai scunde vedete din România

Nicole Cherry este și ea una dintre cântărețele destul de scunde, cu o înălțime de 1,55 m. Dar artista compensează înălțimea cu o atitudine scenică puternică.

Andreea Bănică face și ea parte din acest top. Blondina măsoară 1,56 m și este o altă cântăreața din generația „minionelor” de succes.

Lidia Buble urmează la rând cu o înălțime de 1,57 m. Pe același loc se situează și Ana Morodan. Influencerița are o înălțime de 1,57 metri, însă știe cum să își aleagă mereu ținutele în așa fel încât să o pună în valoare.

Ruby (Ana Claudia Grigore) se înscrie și ea în topul celor mai scunde vedete, cu o înălțime de 1,58 m. Cântăreața compensează cu atitudinea energică și cu o prezență scenică explozivă.

Elena Gheorghe este și ea prezentă în top, măsurând 1,60 m. Cântăreață este la limita superioară a acestui top, dar încă sub media de înălțime a femeilor din România.

Topul este încheiat de Andreea Mantea, ce are o înălțime de 1,60 m. Însă, prezentatoarea TV este mai mereu pe tocuri, așa că mai câștigă câțiva centimetri în plus.

Foto: Instagram

×