Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație

Dacă ați crezut că doar personajele de film pot domina scena în costume de „Catwoman”, stați să vedeți cum au reinterpretat vedetele noastre acest look. Feline, îndrăznețe și cu multă atitudine, divele autohtone au fost surprinse de CANCAN.RO în mai multe ipostaze de pisicuțe! Așadar, intră în acțiune un întreg „pluton” de vedete care au transformat look-ul de Catwoman într-o uniformă de zi cu zi!

Cine a zis că trebuie să fie Halloween ca să te transformi într-o felină urbană? Vedetele noastre au demonstrat că orice zi e bună pentru o apariție spectaculoasă în stil „Catwoman”, cu salopete mulate, atitudine și un strop de mister. CANCAN.RO vă prezintă cele mai WOW apariții!

Top vedete deghizate în feline urbane

Uneori, decât fel și fel de ținute extravagante, mai bine o salopetă mulată și sexy! Fără bătăi de cap, fără sute de accesorii, doar îmbraci piesa care îți modelează silueta și gata: ai cucerit orașul. Stil simplu, dar letal. Așadar, începem cu Roxana Vașniuc. Chiar dacă are garderoba plină de ținute, blondina alege deseori să îmbrace salopete care să îi pună în valoare silueta bine definită.

Ilinca Vandici și Ramona Olaru: sexy, dar cu clasă, așa cum le place lor! Cele două preferă outfiturile care conturează perfect silueta, chiar și din satin! Așa că, de ce haine largi, când o salopetă spune povestea mai bine? Atitudine, zâmbet și eleganță.

Soție acasă, Catwoman pe stradă! Roxana Dobre, ipostaze WOW

Soția lui Florin Salam este una dintre femeile care aleg salopetele negre și mulate. O adevărată Catwoman! Roxana Dobre a fost surprinsă de CANCAN.RO de mai multe ori în ipostaze incendiare! Soție acasă și personaj fictiv pe stradă!

Alina Eremia, Raluka și Elena Ionescu adoră piesele care le oferă libertate de mișcare, dar și un look spectaculos fără prea mult efort. Salopetele negre sunt alegerea lor preferată pentru apariții casual sau pentru momentele dintre repetiții. Sexy? Cu siguranță!

Antonia, Tania Budi și Ana Baniciu fac furori pe străzile din București

Antonia, Tania Budi și Ana Baniciu au făcut furori! Ochii ațintiți către ele, Catwoman în acțiune și, bum: CANCAN.RO pe urmele lor! Divele deghizate în feline urbane au atras atenția tuturor în plină zi. Indiferent dacă merg la un eveniment, la o filmare sau pur și simplu prin oraș, salopeta rămâne un magnet! Vedetele știu să transforme un look simplu într-un moment foto demn de podium.

Alexandra Stan, Gina Chirilă și Loredana Chivu posibil să împartă aceeași garderobă, nu de alta, dar salopetele negre și mulate nulipsesc din dressing-ul niciunei vedete! Par să împărtășească aceeași pasiune pentru ținutele mulate, all black. Indiferent de stilul lor personal, fiecare reușește să transforme salopeta într-o armă a feminității: subliniază silueta, dă atitudine și fură toate privirile.

Vedetele noastre au demonstrat că nu ai nevoie de Halloween pentru o transformare spectaculoasă. O salopetă neagră, puțină atitudine și o doză de mister sunt suficiente ca să creezi un look memorabil. Iar divele românești o fac zi de zi.

