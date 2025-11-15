Acasă » Exclusiv » Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație

Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație

De: Eliza Popescu 15/11/2025 | 23:40
Au scos “ghearele” pe străzile Capitalei! Apariții “Catwoman” care au făcut senzație
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
24 poze
Vezi galeria foto

Dacă ați crezut că doar personajele de film pot domina scena în costume de „Catwoman”, stați să vedeți cum au reinterpretat vedetele noastre acest look. Feline, îndrăznețe și cu multă atitudine, divele autohtone au fost surprinse de CANCAN.RO în mai multe ipostaze de pisicuțe! Așadar, intră în acțiune un întreg „pluton” de vedete care au transformat look-ul de Catwoman într-o uniformă de zi cu zi!

Cine a zis că trebuie să fie Halloween ca să te transformi într-o felină urbană? Vedetele noastre au demonstrat că orice zi e bună pentru o apariție spectaculoasă în stil „Catwoman”, cu salopete mulate, atitudine și un strop de mister. CANCAN.RO vă prezintă cele mai WOW apariții!

TOP 20 de vedete îmbrăcate în Catwoman

Top vedete deghizate în feline urbane

Uneori, decât fel și fel de ținute extravagante, mai bine o salopetă mulată și sexy! Fără bătăi de cap, fără sute de accesorii, doar îmbraci piesa care îți modelează silueta și gata: ai cucerit orașul. Stil simplu, dar letal. Așadar, începem cu Roxana Vașniuc. Chiar dacă are garderoba plină de ținute, blondina alege deseori să îmbrace salopete care să îi pună în valoare silueta bine definită.

Roxana Vașniuc adoră salopetele mulate

Ilinca Vandici și Ramona Olaru: sexy, dar cu clasă, așa cum le place lor! Cele două preferă outfiturile care conturează perfect silueta, chiar și din satin! Așa că, de ce haine largi, când o salopetă spune povestea mai bine? Atitudine, zâmbet și eleganță.

Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Ramona Olaru, sexu pe străzile din București

Soție acasă, Catwoman pe stradă! Roxana Dobre, ipostaze WOW

Soția lui Florin Salam este una dintre femeile care aleg salopetele negre și mulate. O adevărată Catwoman! Roxana Dobre a fost surprinsă de CANCAN.RO de mai multe ori în ipostaze incendiare! Soție acasă și personaj fictiv pe stradă!

Roxana Dobre, salopetă neagră și mulată

Alina Eremia, Raluka și Elena Ionescu  adoră piesele care le oferă libertate de mișcare, dar și un look spectaculos fără prea mult efort. Salopetele negre sunt alegerea lor preferată pentru apariții casual sau pentru momentele dintre repetiții. Sexy? Cu siguranță!

Alina Eremia, iubitoare de salopete

Antonia, Tania Budi și Ana Baniciu fac furori pe străzile din București

Antonia, Tania Budi și Ana Baniciu au făcut furori! Ochii ațintiți către ele, Catwoman în acțiune și, bum: CANCAN.RO pe urmele lor! Divele deghizate în feline urbane au atras atenția tuturor în plină zi. Indiferent dacă merg la un eveniment, la o filmare sau pur și simplu prin oraș, salopeta rămâne un magnet! Vedetele știu să transforme un look simplu într-un moment foto demn de podium.

Tania Budi atrage toate privirile

Alexandra Stan, Gina Chirilă și Loredana Chivu posibil să împartă aceeași garderobă, nu de alta, dar salopetele negre și mulate nulipsesc din dressing-ul niciunei vedete! Par să împărtășească aceeași pasiune pentru ținutele mulate, all black. Indiferent de stilul lor personal, fiecare reușește să transforme salopeta într-o armă a feminității: subliniază silueta, dă atitudine și fură toate privirile.

Loredana Chivu= Catwoman!

Vedetele noastre au demonstrat că nu ai nevoie de Halloween pentru o transformare spectaculoasă. O salopetă neagră, puțină atitudine și o doză de mister sunt suficiente ca să creezi un look memorabil. Iar divele românești o fac zi de zi.

CITEȘTE ȘI: Atenție! Intră în acțiune 40 de vedete care au încins imaginația pe nisipul fierbinte. Sandra Mutu, „Mama Natură” sau Bianca Drăgușanu, tălpile la control!

NU RATA:TOP 50 SEXY – VEDETE CARE O “ARD” ÎN CELE MAI NEOBIȘNUITE POZIȚII. ANTONIA & GINA PISTOL, AȘA CUM NU LE-AI MAI VĂZUT!

Tags:
Iți recomandăm
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Exclusiv
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Exclusiv
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit. Mama: „Toate eforturile și oboseala au meritat”
Adevarul
Terapia neobișnuită prin care o tânără aflată 10 ani în comă și-a revenit....
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului
Gandul.ro
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Bosnia – România, scor 3-1. Naționala va juca barajul de la Liga Națiunilor
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Super-modelul Andre Bîrleanu rupe tăcerea, după acuzațiile fostei partenere: „Am fost bătut”
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel ...
Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub ...
Accident în Botoșani! O altă femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni și a rămas prinsă sub mașină
Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor
Schimbare majoră la Ryanair! Ce trebuie să știe românii care vor călători cu avioanele lor
Vezi toate știrile
×