Trăiesc foarte mult timp în mașină! Top 40 dive care folosesc bolizii pe post de casă și masă! Andreea Marin, Bianca Drăgușanu și Ilinca Vandici, spectacol ambulant

De: Dumitru Cristian 22/11/2025 | 23:40
În era vitezei, nici vedetele autohtone nu mai au timp de pauze lungi. Motiv pentru care mașina a devenit nu doar un mijloc de transport, ci și bucătărie, salon de înfrumusețare, zonă de relaxare și uneori chiar scenă pentru cele mai neașteptate momente. Divele care-și savurează shaorma la volan, sau artistele care-și schimbă ținutele în aglomerația de la semafor, ori cele care renunță la tocuri în mijlocul drumului, toate ajung protagonistele unui spectacol cu ușile mașinii închise, al unui top al vedetelor pentru care mașina e și casă și masă. Top pe care CANCAN.RO vi-l prezintă în exclusivitate.

Fără îndoială, viața de vedetă înseamnă lumini, camere, interviuri, repetiții. Dar și zeci de deplasări într-o singură săptămână. Iar în această goană continuă, pentru multe dive autohtone, mașina devine o a doua casă. Mai precis locul unde pot respira, mânca, se pot retușa sau pregăti înainte de următorul eveniment.

Top vedete care mănâncă la volan

Se spune că dragostea trece prin stomac. La vedete, și faima trece, în același timp, prin geamul mașinii. Fie că este vorba de un drum la o altă filmare sau pauze scurte, autoturismul a devenit restaurantul lor personal. Iar imaginile pe care vi le prezentăm sunt de-a dreptul savuroase. 

Anna Lesko a fost surprinsă în timp ce-și astâmpăra foamea în mașină, dar și când se schimba între două spectacole. Cu un program extrem de încărcat, cu filmări între două emisiuni sau concerte, Andra a lui Măruță mănâncă și ea, cu poftă, la volan. La fel ca și Simona Halep, fostă numărul unu în tenisul mondial.

Andreea Marin, fana pufuleților

Bianca Drăgușanu parcă ne îndeamnă să avem un regim de viață sănătos, bogat în banane. Iar Andreea Marin ne arată cât de buni pot fi, uneori, și pufuleții, în timp ce Giulia Anghelescu ar putea face cu brio reclamă la înghețată. Delia Matache, savurând un hot-dog, vedeta TVR, Iuliana Tudor, care dă gata o shaorma în mașină sau Elena Băsescu, fotografiată în timp ce mănâncă la volan cartofi prăjiți, fac și ele deliciul acestui top.

Andreea Marin, cu pufuleți, la volan

În ipostaze similare apar și: Brigitte Sfăt, Sore Mihalache, Nicoleta Luciu, Gina Pistol, Lavinia Pârva, Oana Lis, Iuliana Marciuc, Maria Marinescu, Jojo, Oana Roman, Denisa și Raluca de la Bambi, dar și alte vedete pe care le veți descoperi parcurgând topul CANCAN.RO.

Dive care se schimbă în mașină

Și tot în acest top aveți imagini fierbinți cu dive autohtone pe care programul încărcat le-a obligat să-și transforme mașina în cabină de machiaj sau garderobă. Printre acestea se numără și Gabriela Cristea, Sânziana Buruiană, Simona Trașcă sau Adina Postelnicu.

De asemenea, când ești mereu pe fugă, și încălțatul devine o operațiune realizată la „semafor” sau în parcare. Daniela Nane, Andreea Bălan sau Marina Dina știu foarte bine la ce ne referim. Asta în timp ce Ramona Gabor, Loredana Chivu, Ramona Bădescu sau Crina Abrudan renunță la pantofi în mașină, pentru confortul personal.

