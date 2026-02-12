Stațiunea izolată din România care începe să facă valuri în Europa. Ar putea deveni cea mai exclusivistă destinație locală

Este vorba despre Gura Portiței, paradisul situat între apele Deltei Dunării și Marea Neagră. Neștiută de mulți, dar iubită de cei care au trecut pe acolo, localitatea „riscă” să ajungă unul dintre obiectivele turistice cheie din România.

Gura Portiței este situată pe o fâșie îngustă de nisip, într-o zonă izolată și ferită de tot lumea exterioară zgomotoasă. Turiștii ajung greu acolo, însă acest inconveninet a devenit unul dintre avantajele locului. Satul de vacanță este conservat tocmai prin dificultatea accesului. Singura modalitate de a ajunge aici este transferul cu barca din portul Jurilovca.

Gura Portiței a devenit o atracție turistică de top din România

Gura Portiței a fost descoperită în anul 1736, fiind inițial un sat pescăresc. Din anul 1998 au început lucrările de amenajare pentru a oferi condiții de cazare turiștilor și celor care doresc să viziteze locul. În ultimii ani, satul pitoresc a devenit o oază de relaxare, în special pentru cei care își doresc o vacanță într-un loc exotic, retras și plin de poveste din România.

Experți susțin că flora și fauna locului sunt elemente care conferă unicitate Gurei Portiței. Odată cu transformarea locului, care a avut loc la începutul anilor 90, satul a devenit un punct de atracție cheie pentru turișii care doresc să scape de zgomotul din orașe. Gura Portiței reprezintă locul unde Delta Dunării se unește cu Marea Neagră, oferind un spectacol vizual de colecție, fenomen care poate fi văzut în puține locuri din Europa.

Accesul la Gura Portiței se face din portul Jurilova, de unde se ia vaporașul, iar într-un sfert de oră se ajunge la destinație. De asemenea, turiștii au la alegere și alte ambarcațiuni mai lente, timpul de a ajunge la destinație fiind de o oră. Ajunși la destinație, turiștii vor descoperi una dintre cele mai frumoase plaje din România. Nisip auriu și fin, apă extrem de limpede, o plajă sălbatică și liniște absolută.

