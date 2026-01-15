Acasă » Știri » Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”

Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”

De: Simona Tudorache 15/01/2026 | 14:04
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale...”

Un turist străin a rămas dezamăgit de ce a întâlnit în Bucureșt. El crede că multe clădiri au nevoie de renovare, Centrul Istoric e sărăcăcios, cerșetătorii nu te slăbesc, dai peste oamenii care își injectează droguri și ești ademenit cu spectacole de striptease la fiecare cinci pași.

El crede că atmosfera din Paris e alta și nu înțelege de ce există această asemănare. În opinia lui, tabloul este sumbru. Francezul recomandă în schimb Brașovul, un oraș medieval care are multe alte puncte de atracție și căruia nu ai ce să îi reproșezi.

A venit în România dornic să descopere cât mai multe, dar a rămas cu un gust amar după vizita în țara noastră. Turistul francez se declară dezgustat de felul în care arată clădirile, blocurile în special, betonul care înconjoară tot.

„Venind din Paris, aveam așteptări mari de la așa-numitul Paris al Estului. Dar cum avionul cobora spre aterizare și tot ce se desfășura sub mine era o întindere de blocuri brutaliste și turnuri masive de beton, am știut că ceva nu e în regulă”, mărturisește el.

Turistul francez, marcat de oamenii care își injectau droguri în curtea locului unde locuia

Bloggerul susține că în București e mult praf, că multe clădiri ar trebui renovate. Ba mai mult, spune că atunci când se îndrepta către cameră dădea în curte peste oameni care își injectau droguri. Acest film îngrozitor l-a lăsat fără cuvinte. În timpul călătoriei a fost cazat într-un Airbnb vintage din Centrul Vechi, mobilat în stilul secolului XIX.

„În București, asta înseamnă de obicei praf și disperată nevoie de renovare. Poate că aș fi fost totuși fermecat, dacă n-ar fi trebuit să calc, la propriu, peste oameni care își injectau droguri în curtea comună a clădirii, de fiecare dată când urcam spre cameră”, povesteşte acesta.

Experiența din Capitală nu s-a îmbunătățit. Centrul Istoric nu l-a cucerit, iar cerșetorii întâlniți l-au agasat pe tot parsursul călătoriei. El amintește și de clădirile în stil sovietic, dar și de de invitațiile la seri cu striptease.

„Pe Strada Șelari, primeam flyere pentru spectacole de striptease la fiecare cinci pași. În parcuri, cerșetorii nu mă slăbeau o clipă. Iar cele mai impresionante ‘atracții’ din București sunt clădirile în stil sovietic care parcă se întrec în a fi cele mai înalte, mai colosale și mai urâte behemoth-uri din beton”, mai spune el.

Turistul francez a criticat și Centrul Vechi

Turistul crede că Bucureștiul nu poate fi comparat cu Parisul, deși mulți pun cele două orașe pe aceeași treaptă.

„Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale și clădiri de final de secol XIX, scăpate de demolările comuniste. Dar asta e prea puțin, mai ales când îl compari cu fastul și eleganța Parisului”.

El are convingerea că prețurile nu sunt mari în Capitală, dar murdăria întâlnită nu poate fi trecută cu vederea. „Bucureștiul e ieftin, da. Dar accentul e pe murdar”.

Turistul francez se declară cucerit de Brașov

În opinia lui, Brașovul e la polul opus, e un oraș de poveste care merită vizitat. El se declară impresionat de Piața centrală, de Bierica Neagră și de cafenelele care se regăsesc aici. Totul arată cum trebuie, iar peisajele te lasă fără cuvinte.

„Adevărata Românie de poveste pe care o vezi în broșurile de călătorie este Brașovul, un oraș medieval perfect, în inima Transilvaniei. Are un skyline intact din secolul al XV-lea, dominat de Biserica Neagră în stil gotic, și este așezat spectaculos la poalele muntelui Tâmpa. Piața centrală e una dintre cele mai atmosferice din Europa, cafenelele sunt superbe, iar accesul la natură e greu de egalat. Ce pot să spun? Uneori, capitalele sunt supraevaluate”, spune el.

Citește și: Insula pustie care caută doi angajați din aprilie până în octombrie. Se oferă salariu, cazare și mâncare

Citește și: Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Știri
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Știri
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Vezi toate știrile
×