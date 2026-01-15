Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale...”

Un turist străin a rămas dezamăgit de ce a întâlnit în Bucureșt. El crede că multe clădiri au nevoie de renovare, Centrul Istoric e sărăcăcios, cerșetătorii nu te slăbesc, dai peste oamenii care își injectează droguri și ești ademenit cu spectacole de striptease la fiecare cinci pași.

El crede că atmosfera din Paris e alta și nu înțelege de ce există această asemănare. În opinia lui, tabloul este sumbru. Francezul recomandă în schimb Brașovul, un oraș medieval care are multe alte puncte de atracție și căruia nu ai ce să îi reproșezi.

A venit în România dornic să descopere cât mai multe, dar a rămas cu un gust amar după vizita în țara noastră. Turistul francez se declară dezgustat de felul în care arată clădirile, blocurile în special, betonul care înconjoară tot.

„Venind din Paris, aveam așteptări mari de la așa-numitul Paris al Estului. Dar cum avionul cobora spre aterizare și tot ce se desfășura sub mine era o întindere de blocuri brutaliste și turnuri masive de beton, am știut că ceva nu e în regulă”, mărturisește el.

Turistul francez, marcat de oamenii care își injectau droguri în curtea locului unde locuia

Bloggerul susține că în București e mult praf, că multe clădiri ar trebui renovate. Ba mai mult, spune că atunci când se îndrepta către cameră dădea în curte peste oameni care își injectau droguri. Acest film îngrozitor l-a lăsat fără cuvinte. În timpul călătoriei a fost cazat într-un Airbnb vintage din Centrul Vechi, mobilat în stilul secolului XIX.

„În București, asta înseamnă de obicei praf și disperată nevoie de renovare. Poate că aș fi fost totuși fermecat, dacă n-ar fi trebuit să calc, la propriu, peste oameni care își injectau droguri în curtea comună a clădirii, de fiecare dată când urcam spre cameră”, povesteşte acesta.

Experiența din Capitală nu s-a îmbunătățit. Centrul Istoric nu l-a cucerit, iar cerșetorii întâlniți l-au agasat pe tot parsursul călătoriei. El amintește și de clădirile în stil sovietic, dar și de de invitațiile la seri cu striptease.

„Pe Strada Șelari, primeam flyere pentru spectacole de striptease la fiecare cinci pași. În parcuri, cerșetorii nu mă slăbeau o clipă. Iar cele mai impresionante ‘atracții’ din București sunt clădirile în stil sovietic care parcă se întrec în a fi cele mai înalte, mai colosale și mai urâte behemoth-uri din beton”, mai spune el.

Turistul francez a criticat și Centrul Vechi

Turistul crede că Bucureștiul nu poate fi comparat cu Parisul, deși mulți pun cele două orașe pe aceeași treaptă.

„Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale și clădiri de final de secol XIX, scăpate de demolările comuniste. Dar asta e prea puțin, mai ales când îl compari cu fastul și eleganța Parisului”.

El are convingerea că prețurile nu sunt mari în Capitală, dar murdăria întâlnită nu poate fi trecută cu vederea. „Bucureștiul e ieftin, da. Dar accentul e pe murdar”.

Turistul francez se declară cucerit de Brașov

În opinia lui, Brașovul e la polul opus, e un oraș de poveste care merită vizitat. El se declară impresionat de Piața centrală, de Bierica Neagră și de cafenelele care se regăsesc aici. Totul arată cum trebuie, iar peisajele te lasă fără cuvinte.

„Adevărata Românie de poveste pe care o vezi în broșurile de călătorie este Brașovul, un oraș medieval perfect, în inima Transilvaniei. Are un skyline intact din secolul al XV-lea, dominat de Biserica Neagră în stil gotic, și este așezat spectaculos la poalele muntelui Tâmpa. Piața centrală e una dintre cele mai atmosferice din Europa, cafenelele sunt superbe, iar accesul la natură e greu de egalat. Ce pot să spun? Uneori, capitalele sunt supraevaluate”, spune el.

