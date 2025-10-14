Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi toată ţara adunându-se...”

Este ziua cea mare în Iași, capitala Moldovei. Cei care și-au dorit să ajungă la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, chiar de hram, atunci când se spune că rugăciunile sunt mai lesne ascultate, au stat chiar și 17 ore la rând.

Deși numărul credincioșilor prezenți anul acesta a fost mai mic decât în anii trecuți, astăzi, în ziua prăznuirii Sfintei Parascheva, a fost un record la slujbă: 32.000 de oameni care s-au rugat împreună. În acest an, peste 180.000 de persoane s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Parascheva, iar alte câteva mii mai așteaptă la coadă, totuși, mai puțin decât anul trecut.

Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva

Un moment cu adevărat istoric s-a produs marți dimineață: peste 32.000 de persoane au participat la slujbă. Catedrala Mitropolitană va rămâne deschisă până la rugăciunea ultimului pelerin, care, cel mai probabil, va prinde zorii zilei de mâine. După slujbă, oamenii au fost invitați la „Masa Pelerinilor”, unde au fost aşteptaţi cu 60.000 de porții de sarmale.

Printre credincioșii care s-au rugat la racla Sfintei Paracheva s-a aflat și un turist american, fiind uimit de tot ceea ce se întâmplă acolo. Acesta a mărturisit că este extraordinar să vezi o țară întreagă ce se adună într-un singur loc. Mai mult decât atât, turistul american a precizat că mâncarea românească este delicioasă.

„Nu avem aşa ceva în America. […] Să vezi toată ţara adunându-se într-un oraş, care prinde viaţă în felul acesta, este extraordinar. Mâncarea este bună”, a spus un turist american.

Printre pelerinii care au așteptat la coadă se numără și micuța Parascheva. Fetița a așteptat ore la rând pentru a se ruga la sfânta căreia îi poartă numele. Micuța a fost întrebată de ce a venit să se roage la Sfânta Parascheva, iar răspunsul ei a emoționat o țară întreagă.

„Pentru frăţiorul pe care mami l-a născut, pentru frăţiorul pe care îl am. Pentru mine. […] Şi pentru oameni. Eu mă rog pentru toată lumea”, a spus aceasta pentru Observatornews.

